敢吃嗎？陸7-11關東煮驚現「鞋底豆乾」 網笑：慘到啃鞋子

大陸又出現怪奇食物，廣東省7-11便利店近日推出一款名為「鞋底豆乾」的關東煮商品，雖是豆乾但造型激似鞋底，引發網友熱議，有人表示很想試試看，但也有人認為有點噁心，「影響食慾」。

鞋底豆乾。（圖／翻攝《網易》）

綜合陸媒報導，業者表示，「鞋底豆乾」是期間限定商品，販售時間從即日起持續至2月3日，後續是否再販售，將視銷售狀況評估，「是否繼續販售，會依消費者接受度與銷量表現來決定，建議消費者依個人口味與接受程度，自行選購。」

對於這款「鞋底豆乾」的看法，網友似乎看法兩極，報導引述「支持派」網友表示，「也是真的吃上鞋底了」，認為這種創意命名和獨特口味，很有新意，願意嘗試。但「反對派」則認為「影響食慾」、「無法接受鞋底這樣的聯想，讓人不適」。

廣告 廣告

報導表示，近年大陸的便利商店新品越來越「獵奇」，且很強調「社群傳播力」，過去曾出現包括「螺螄粉味薯片」、「香菜味冰淇淋」，如今又出現「鞋底豆乾」，明顯鎖定年輕族群，試圖以獵奇口味與命名製造討論熱度。

延伸閱讀

關稅、AI雙夾擊！美就業增長放緩 勞動市場陷「不雇不裁」困局

台積電全年營收達3.8兆！史上最高 外界關注15日法說會

黃仁勳才喊H200需求強勁！傳北京要求陸企「暫停下單」