敢喝嗎？全家「香菜花生奶茶」上市 網敲碗蔡英文試喝心得

生活中心／許智超報導

巴毛律師分享香菜花生奶茶的試喝心得。（圖／翻攝自巴毛律師混酥團臉書）

許多人對香菜又愛又恨，近來不少品牌紛紛推出各式香菜口味零食，而知名品牌立頓也推出新品「香菜花生奶茶」，昨（4）日起在全家獨家開賣，引發高度討論。對此，喜愛香菜的網紅律師「巴毛律師」陳宇安試喝後直言，「我勸大家是不要隨便亂喝」。另外經網友實測，評價出現明顯兩極，還有許多人敲碗「香菜派」的前總統蔡英文試喝感想。

立頓推出的新品「香菜花生奶茶」，包裝上清楚標示「香甜花生 X 清新香菜」，並註明蔬菜汁含量小於10%，整體以青綠色系設計，相當醒目。巴毛律師日前在臉書發文，提到自己跟弟弟都愛好香菜，但姊弟倆和另一個熱愛香菜的人喝了後，「都露出憂愁的表情」。

巴毛律師形容，這款香菜花生奶茶會在舌尖留下一股香菜的韻味，對於不喜歡香菜的人來說，應該是最難以接受的味道，「我勸大家是不要隨便亂喝」。她也補充，這味道並非一閃即逝，而是喝完後仍會盤旋口中，讓人印象深刻，即便身為香菜擁護者，仍需要心理建設，「不是隨便能駕馭」。

立頓推出新品「香菜花生奶茶」，4日起在全家獨家開賣。（圖／翻攝自全家 臉書）

全家官方臉書的留言區也有網友分享試喝後的心得，「只有很甜的奶茶感」、「其實蠻好喝的，只有一開始香菜味風暴，後面就沒了」、「味道很花生潤餅」、「我覺得不難喝，但也沒有下一次」、「花生醬味道大於香菜，幾乎沒香菜味」。

此外，民進黨台中市議員江肇國也在Threads分享實測心得，並標註前總統蔡英文，直呼「那個…小英總統…這個真的是有社會共識的喝法嗎？我覺得好像不太是...」，貼文曝光後，吸引不少網友留言、敲碗蔡英文的試喝心得。

