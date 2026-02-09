敢扛責的女首相 高市早苗狂吸年輕票

日本首相高市早苗率領的自民黨橫掃八日的眾院改選，日本資深媒體人田崎史郎認為，一切歸功於高市的個人魅力，她提出「強大而富足」的口號，契合選民內心對新型領導者的深層期待；政治學者砂原庸介指出，日本社會正轉向「天然保守化」，支持者覺得高市政府最為親近，願將票投給執政黨。

田崎對日本媒體分析，以往「就是討厭自民黨」的中間選民，被高人氣的高市吸引回到自民黨。二○二四年石破茂政權掙脫不了「政治與金錢」的陰影，在大選慘敗，這次自民黨提名涉及金錢醜聞的候選人，但選前沒有受到太大影響。

田崎指出，這次選舉，自民黨沒有出現「政治與金錢」或「增稅」等大的扣分議題。競選期間，高市「電視辯論會落跑」及「日圓弱勢」的發言，一度出現危機，但沒造成太大批評聲浪。「選高市還是比較好」的氣氛，一直維持到投票日。

田崎認為，高市揭示「承接安倍路線」，但她不是單純模仿安倍而已，特別是解散眾院的決策。曾是安倍晉三心腹的內閣官房參與今井尚哉，反對本屆會期一開始即解散眾院，建議今年底前再解散。高市不接受，只與官房長官木原稔等少數心腹討論並做出決策，明確表態：「席次無法過半數，我會負起責任」。

田崎說，敗選負責是理所當然的事，但高市刻意說出來，並處處強調自民黨公認候選人是「我親自挑選的人」。挺身而出的態度，及不畏風險、扛起自身責任的作風，塑造作為領導者的強烈魅力。

日本經濟新聞社論分析，作為首位女性首相，高市成功打造「煥然一新」的形象，聚集日本社會對變化的期待。加上社群媒體助力，自民黨重新吸引了保守派與年輕選民的支持。

神戶大學教授砂原庸介被朝日新聞問到，石破政府時期，自民黨選舉接連失利，高市上任後究竟改變了什麼？他說，選民對高市有高度好感，女性首相是關鍵。她成功塑造擺脫男性主導、老舊政治的形象。

砂原指出，對無黨派的中間選民來說，或許也有「好不容易誕生的女性首相，不該在短短三個月內就下台」的心理。保守派的國民民主黨在前年眾議院選舉及去年參議院選舉，吸走自民黨支持者的票，但高市成為首相以後，自民黨的基本盤就難被動搖。

朝日提問，被視為保守的高市受支持，是否代表日本社會正在走向「保守化」？砂原表示，應該與所謂的極右化不同，更像是「自然的保守化」。不是「趕走外國人」這種強硬的排外主義，而是覺得「外國觀光客不守規矩令人困擾」，溫和的保守思維在社會擴散。

砂原認為，出現自然的保守化是因為日本社會正在失去餘裕，人們強烈地想保護自己的生活，社會上漸漸不能接受「互助」的理念。比起互助，繳稅、社會保障支出，更單純地被當做一種財務負擔。

