即時中心／潘柏廷報導

民眾黨前主席柯文哲，去年（2024）涉入京華城及政治獻金弊案，因此被台北地檢署起訴，檢方更求處28年6月有期徒刑；台北地院今年（2025）持續審理，最終確定一審結果將在明年（2026）3月26日宣判，目前柯文哲已解除限制住居的禁令，而腳上的電子腳鐐仍持續配戴。即便如此，柯文哲今（27）日下午仍出席現任主席黃國昌的新北市長首場造勢大會，並上台致詞稱相信黃的正直誠信。

柯文哲今日下午在新北新莊宏匯廣場出席「為新北應援」活動，上台力挺黃國昌代表民眾黨參選2026年新北市長。

他先稱讚黃國昌是一個勇於承擔的人，在推動國會改革法案時可以承擔責罵與罵名，但就是堅持要做的事情；在民眾黨帳目亂掉時，即便當時做小手術仍願意前往記者會鞠躬道歉，一同承擔團隊共同的責任；在柯文哲羈押後選黨主席、國會推動法案、帶領大家上街頭承擔辛苦的工作。

柯說承擔不是喊口號，不是開記者會稱「我來負責」，而承擔是知道做這件事情對自己也沒有太大的好處，還會被大家罵，甚至前面也不知道有多少的危險，但是還是勇敢去做。





快新聞／敢按呢？柯文哲挺黃國昌選新北市長 稱「相信他的正直誠信」

民眾黨主席黃國昌。（圖／擷取自民眾之聲YT直播）





因此柯更稱，黃國昌不是因為準備好才去做，而是因為情況危急、國家需要，而且沒有人可以比黃國昌做更好，而黃國昌就去做，「我相信他的毅力、他的認真，更重要相信他的正直誠信」。

最後，柯文哲又宣稱，自己跟黃國昌相處兩年多，對方真的非常正直，而黃國昌是一個不會為短期利益犧牲長期利益的人、不會為少數人利益犧牲多數人利益、也不會為政黨利益犧牲國家利益，「相信他（黃國昌）會給新北市帶來全新的未來」。

目前柯文哲官司纏身，明年法院一審將宣判其刑期，而黃國昌涉嫌找前《中央社》記者謝幸恩組織狗仔隊風波仍未停歇，甚至謝幸恩更在近日被北檢傳喚到案說明，外界也都關注狗仔案的進度，更好奇黃國昌未來能否擺脫官司纏訟。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／敢按呢？柯文哲挺黃國昌選新北市長 稱「相信他的正直誠信」

