敢提倒閣？政院不副署財劃法創憲政首例 藍白表態不奉陪

行政院長卓榮泰今（15）日宣布不副署藍白強行推動的再修正版財劃法，創下閣揆不副署法律案的憲政首例。立法院在野黨團若想尋求救濟，原先能依法釋憲，但礙於憲法法庭因人數不足停擺中，如今只剩「倒閣」選項。只是提了倒閣伴隨而來的就是解散國會改選，藍白表態不願奉陪。

批再修版財劃法有太多違憲 政院拍板不副署

卓榮泰拍板不副署再修正版財劃法，怒批立法院是一院獨大，且法律案有太多違憲之處。

行政院政務委員林明昕說明，本次修法是採取突襲性的修法程序，完全擠壓到行政權力的核心、預算編列權的核心，並強調不副署是要反制國會多數暴力，立院透過多數暴力強渡關山，只立下自己想要的法律。

憲法法庭「癱瘓中」 藍白只剩倒閣這一步？

行政院不副署，總統必然也不用公告，三讀法案確定被擱置，藍白想要反制可依法提釋憲，尋求救濟，只是目前憲法法庭因大法官人事案頻遭否決被癱瘓，如今藍白就只剩下倒閣一步。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，違憲通過的法律若不能得到行政院的支持，那在野要否定行政院的施政，要不要進一步否定行政院的信任，在野要提出這個不信任投票，民進黨團絕對尊重，也奉陪到底。

國民黨立委洪孟楷反批，「問題在於換下一個卓榮泰，還有千千萬萬個卓榮泰，要提倒閣，民進黨你們自己玩。」民眾黨立委張啓楷則喊話中央，「現在面臨了中華民國有史以來最大的憲政危機，請你們回頭是岸。」

