敢播新節目就抓回籠！陳水扁一聽這3字愣住

▲前總統陳水扁原先開設新節目《總統鏡來講》，不料在開播前夕突然喊卡。（圖／翻攝自《鏡電視》YT）

[NOWnews今日新聞] 前總統陳水扁日前宣布推出新節目《總統鏡來講》，卻在開播前夕突然喊卡，並指稱「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要把阿扁抓回籠」，掀起輿論熱議。陳水扁今（5）日再度發文說明，透露自己於3日中午與矯正署長通話時，一聽到卓榮泰三個字，整個人都愣住了，更感嘆那一刻「比起外頭的天氣，心更冷」。

陳水扁今日以「壹週刊寫專欄與總統鏡來講的不同處遇」為題發文，他表示，2011年阿扁在龜山鬼地方，想賺點稿費貼補家用，打算在《壹週刊》寫專欄，第一篇《馬宋會不如不會》，就被監方以「會引發政治效應、帶來社會分歧及影響獄方信譽」為由退回。

陳水扁接續提到，《蘋果日報》為此曾訪問前總統馬英九的看法，馬前總統則表示，受刑人被剝奪的是人身自由，但憲法的言論自由仍應受保障。總統的一句話，讓台北監獄放行，只是題目改為《馬宋會無好會》。

陳水扁指出，2026年他要主持《總統鏡來講》，南屯鬼地方兩次放行，第一次建議診斷證明書要寫明主持節目屬職能治療；第二次則改比照過去5年主持節目YT線上播出模式。沒想到1月3日中午與矯正署長通話，林署長說那是卓院長下令不准播出。阿扁直言：「聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷！」

