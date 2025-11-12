敢與中共當局針鋒相對！學者：台灣應該要中國戰狼薛劍出來道歉

記者李鴻典／台北報導

中國駐大阪總領事薛劍8日深夜，就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，相關話題延燒，總體經濟學家吳嘉隆今（12）天說，台灣應該要去中國駐大阪總領事薛劍出來道歉。

中國駐大阪總領事薛劍。（圖／翻攝自中國駐大阪總領事館）

吳嘉隆指出，薛劍對日本首相高市早苗的砍頭言論非常過分，台灣這邊應該出來加以譴責，並且要求薛劍出來公開道歉認錯，同時引咎辭職。

吳嘉隆提到，高市早苗在日本國會，是在回應日本要不要在台海危機時，啟動「存立危機事態」，以官方立場表明日本會軍事介入的態度。於是引來中方的慌亂與憤怒，戰狼們傾巢而出，給人非常惡劣的感覺。

所以，這件中日外交事件既然與台灣有緊密關係，那麼台灣這邊應該站出來為日本講話，譴責中共的戰狼外交，有失大國風度，然後對中共提要求，及時來幫高市早苗講話，要這樣才對！

日本幫台灣，台灣幫日本，互相支持，這是起碼的江湖道義！吳嘉隆認為，台灣在國際秩序中越來越重要，所以，要懂得在重要場合中，發表適切的、擲地有聲的談話，讓別人覺得台灣已經由小孩轉大人，講話做事很得體，值得鼓勵，值得信任。

中國的外交越來越不像樣，這是台灣的好機會，要在安全與人權這兩大議題上多投入，挺身而出，譴責中共的粗暴行為，要求中國好好做一個負責任的大國。吳嘉隆強調，以後，要把這樣的態度常態化，為普世價值發聲，敢與中共當局針鋒相對！

