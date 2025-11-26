敢質疑官方數據 ! 中國國投首席經濟學家高善文「被離職」

中國國投產業研究院院長、國投證券首席經濟學家高善文傳出離職消息，引起金融圈與輿論高度關注。中國證券報24日證實，高善文已自公司離任，且中國證券業協會網站目前已無其相關登錄資訊。 圖:翻攝自中國證券報

[Newtalk新聞] 中國國投產業研究院院長、國投證券首席經濟學家高善文傳出離職消息，引起金融圈與輿論高度關注。中國證券報24日證實，高善文已自公司離任，且中國證券業協會網站目前已無其相關登錄資訊。

高善文是中國少數多次公開質疑官方經濟統計的知名經濟學者。去年12月，他在國投證券年度投資策略會上指出，疫情後的中國社會可被概括為「生機勃勃的老年人、死氣沉沉的年輕人、生無可戀的中年人」，並強調中國經濟增速與消費和投資等核心指標明顯脫節。他更估算，過去三年間的中國GDP增速可能每年遭高估約3個百分點，累計高估達10個百分點，與城鎮勞動力大幅減少的狀況相互印證。

這場演講內容在網路流傳後即被刪除，他的社群帳號也遭封禁，卻仍保留在國投證券的職位。然而《華爾街日報》今年初報導，高善文去年12月12日在美國華府一場論壇中，再度質疑中國官方GDP增速，並指北京的刺激政策「機會主義」，引發不滿，據稱因此遭到調查。雖然當時公司否認他被開除，但如今正式離職仍成為市場焦點。

高善文最後一次公開露面是在今年9月18日，當時他以北京大學金融校友聯合會會長身分，以影片方式向北大全球金融論壇的嘉賓致詞。

除了高善文外，另一位中國券商知名首席經濟學家付鵬也因直言批評經濟政策而離職。付鵬去年11月在企業內部演講中指出，中國正面臨有效需求不足、中產階級萎縮等深層挑戰，且救經濟的傳統工具已難像2008年般奏效。今年4月，他又對中國對美關稅反制策略提出質疑。4月30日，財聯社報導付鵬因「身體原因」已經離任，並不再擔任東北證券任何職務。

近一年來，中國官方加強對經濟輿論的管理。監管單位與行業協會多次發布要求，規範首席經濟學家、分析師等金融從業者不得發表與中央政策相矛盾的言論，若多次造成「不良影響」，可被從重處理甚至解聘。外界普遍認為，近期多名知名經濟學者的去職與此相關。

