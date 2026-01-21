敢賭政治生命？王鴻薇嗆賴「不如高市早苗」：沒有GUTS

王鴻薇直言，高市早苗(左)賭上政治生命解散國會，賴清德(右)卻躲在後面不負責。（合成圖／新華社、資料照）

立法院21、22日召開賴清德總統被彈劾案審查會，總統府20日回函以「立院無向總統問責之權」為由，告知總統不予列席，引發爭議。今立院對槓，綠委再嗆藍白應該要倒閣。藍委王鴻薇直酸，日相高市早苗願意拿政治生命對賭，賴卻只敢躲在保護傘下，沒有GUTS！

「賴清德不如高市早苗，不敢重選，沒有GUTS！」王鴻薇今(21日)發文表示，今天是賴清德彈劾案全院委員會審查，很遺憾賴清德不願意面對民意的檢視，還自己當大法官說違憲，不敢前來、躲在他的總統府。好幾個民進黨的委員在台上，蒼白無力幫他護航，甚至鍾佳濱搬出了宣布解散國會的日本首相高市早苗，來嗆立法院不敢接受民意檢視，但鍾佳濱話說的這麼滿，恐怕酸的全是賴清德。

王鴻薇強調，高市早苗身為女性領導人，非常有Guts（勇氣），願意賭上首相職位跟政治生命負起責任，因為解散國會，高市她自己也要重選。但今天我國若解散國會，賴清德根本不會下來重選，因為賴躲在憲政體制保護傘下。

王鴻薇直言，同樣是面對國會少數，賴清德自己發起大罷免，卻扭扭捏捏，不敢承認。選前大喊打掉雜質，大敗之後就改口國人要休養生息；選前說都是公民發起，選後被柯建銘爆料每週都開會監督進度。尤其32：0後新的民意產生，賴清德現在還敢提倒閣？還敢要解散國會？這到底是什麼小丑行為？

王鴻薇質疑，同樣是為了獲得國會多數，當高市賭上首相跟政治生命對賭時，賴清德不論是大罷免、還是想倒閣，通通都是躲在後面，不用負責。「拿賴清德比高市早苗，確實太羞辱高市了！」

