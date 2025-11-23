「敢辦就丟汽油彈」！反中共長臂管轄座談會急改地點 場內外警力戒護

「反跨境鎮壓座談會」在西門町舉行。翻攝反跨境鎮壓行動平台



一場「反跨境鎮壓」座談會今（11/23）下午在西門町舉行，主辦單位事前收到境外恐嚇「敢辦座談就去扔汽油彈、砍人」，因此緊急更換地點，警方也於場內外布置警力防範，並針對恐嚇信件進行追查。

面對中共跨國鎮壓、長臂管轄，近期甚至「通緝」立委沈伯洋，自由通訊傳播協會為此舉辦的「看不見的長臂：台灣早已身處無聲的超限戰之中」座談會，由台灣大學新聞所名譽教授張錦華主持，邀請台灣大學政治系名譽教授明居正、美國天主教大學榮休教授聶森、淡江大學外交與國際關係學系前主任鄭欽模，以台灣人權工作者李明哲與談。

未料日前開放報名後，竟有歹徒13日在表單留言「敢辦這個座談會，我定會去台灣大學扔汽油彈！砍人，不怕死你可以試試」，甚至寄信到警政署長信箱恐嚇，行徑相當囂張。主辦單位為此緊急更換地點，從台大霖澤館改至喜樂影城舉行。

警方今在場內安排多名便衣員警，場外則派出身穿防彈衣警察巡邏。另調查恐嚇信件源頭為境外帳號，正在追查IP位置。

聶森表示，美國天主教大學內的大教堂今年8月曾接獲炸彈威脅，並勒索2千萬美元，後來證實是虛驚一場，跟這次座談會所受威脅，手法是如出一轍的。除此之外，神韻在美表演也遇到相同威脅，都是中共長臂管轄的超限戰。

