敢騙我媽400萬！台中孝女設局誘車手趴引擎蓋遭拖行 1動作變殺人未遂

記者陳佳鈴／台中報導

邱婦的女兒竟情急下趴在引擎蓋上攔阻，隨車行駛近1公里受傷，場面相當驚險。(圖/翻攝畫面)

台中市一名六旬邱姓婦人誤信詐騙集團投資虛擬貨幣，短短3次面交就慘賠超過400萬元。家屬震怒之下，今年9月12日晚間私下設局，試圖誘出車手「教訓一番」，未料過程失控，車手發覺異狀駕車逃逸，邱婦的女兒竟情急下趴在引擎蓋上攔阻，隨車行駛近1公里受傷，嫌犯被逮後也被檢察官依殺人未遂起訴。

據了解，60多歲的邱姓婦人先前遭詐騙集團以虛擬貨幣投資名義詐騙，分三次面交付款，合計損失超過400萬元。家人察覺異狀後發現遭遇詐騙，決定私下聯繫對方，企圖再約面交時間，藉此將車手誘出「討公道」。

邱婦年約30歲的女兒為阻止對方，情急之下跳上車頭引擎蓋試圖攔阻，吳男不但未停車，反而加速駛離，導致女子在車上被拖行約1公里，雙腳多次觸地擦傷。(圖/翻攝畫面)

昨晚6時許，37歲吳姓男子應約現身，發現現場人數異常後立即開車逃逸。邱婦年約30歲的女兒為阻止對方，情急之下跳上車頭引擎蓋試圖攔阻，吳男不但未停車，反而加速駛離，導致女子在車上被拖行約1公里，雙腳多次觸地擦傷，過程驚險駭人。吳嫌被警方攔下後，車上被搜出喪屍煙毒依托咪酯煙彈7顆及安非他命0.25公克。

檢察官偵查終結， 認吳男不顧邱婦女兒若遭甩落，極可能遭輾壓死亡，只為自身能脫免圍捕，反覆急速行駛、急煞、逆向、甩動車頭，又於告訴人遭輾壓後，貿然移動車輛，再次輾壓，有殺人不確定故意甚明，依殺人未遂起訴。



檢方表示，另外吳男涉犯詐欺罪，考量造成被害人130萬餘元損害，未被害人和解，建請求量處2年6月以上刑期。

