散布仇恨言論最高罰3萬！ 內政部曝符合「2要件」才挨罰

內政部次長馬士元強調，此次《社維法》屬行政處分。（內政部提供）

因應「賴十七條」，行政院日前通過《社會秩序維護法》修正草案，散布仇恨性言論最高可關3天或罰3萬元，遭國民黨團質疑該修法為「網路戒嚴」。內政部次長馬士元今（29日）強調，相關說法並不正確，主張納粹、解放軍攻台等鼓勵攻擊言論，或主張中華民國主權不存在，才符合定義。

行政院日前通過《社會秩序維護法》修正草案，對於在公園、車站等公共場所，以旗幟、標語等相關物品倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅我國主權之主張，足以影響公共秩序者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。立法院國民黨團質疑該修法為「網路戒嚴」，強調將在立法院嚴審這份「毀憲亂政」的修法草案。

針對在野黨質疑《社會秩序維護法》修法正當性，內政部次長馬士元今（29日）回應，台灣有「行政處分」及「刑事處分」兩種不同樣態，《社會秩序維護法》屬於「行政處分」，包含亂丟菸蒂、亂吐痰、開車超速，皆屬行政處分。

針對仇恨性言論定義，馬士元說明，國際上最著名的就是「納粹」，在歐盟、美國等國家，只要提到納粹主張，基本上就是仇恨性言論，主張解放軍攻擊台灣標準也一致，屬於行政處分，而若有人主張到台北捷運放煙霧彈，就屬於刑事處分，用於刑法追訴，兩者有所差別。

至於是否會將「主張台灣國」視為「消滅中華民國」，馬士元表示，若僅是個人政治立場、認同或理念的表達，並不會構成《社會秩序維護法》所規範的行為。無論是主張與中國統一，或是主張台灣獨立，只要屬於言論層次，都不在處罰範圍之內，只有在涉及以武力方式破壞國家主權，或實際行動危害國家安全時，才會進入《刑法》層次處理，不能因收到一張「交通罰單」，就將其形容為「戒嚴」，相關說法過於誇大。





