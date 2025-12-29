散布仇恨言論最高罰3萬 內政部曝這2要件

▲內政部次長馬士元強調，這次《社維法》屬於「行政處分」。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 行政院日前通過《社會秩序維護法》相關修正，對於散布仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力等主張，足以影響公共秩序者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，遭國民黨團質疑該修法是「網路戒嚴」。對此，內政部次長馬士元今（29）日強調，這比喻太超過，強調主張納粹、解放軍攻台等鼓勵攻擊的言論，或主張中華民國主權不存在，皆符合定義，個人政治意願表達不在此限，且僅有行政處分，沒有刑事處分。

行政院會26日通過《社維法》修正草案，對於在公園、車站等公共場所，以旗幟、標語等相關物品倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅我國主權之主張，足以影響公共秩序者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。立法院國民黨團就質疑，該修法是網路戒嚴，必將在立法院嚴審這份「毀憲亂政」的修法草案。

立法院交通委員會今日邀請交通部部長及內政部次長就「元旦假期及春節連假期間交通運輸場站、高鐵臺鐵捷運車廂、觀光景區等人潮密集處之安全維護」進行專題報告，並備質詢，內政部政務次長馬士元會前接受媒體聯訪。

馬士元說明，台灣有「行政處分」、「刑事處分」兩種樣態，今天大家討論到的是屬於「行政處分」，包括亂丟菸蒂、違規停車等，都是屬於《社維法》規範範圍。

馬士元強調，仇恨性言論的界線，國際上對於仇恨言論早有共通標準，例如在歐美多國，公開宣揚納粹思想即被視為仇恨言論，同樣地，若主張以解放軍攻擊台灣，也屬於仇恨性言論，「這都屬於行政處分」。至於有人主張要去北捷放煙霧彈，這就是刑事部分，會用《刑法》追訴。

至於所謂「消滅中華民國主權」如何定義？馬士元說，第一就是武力攻擊，第二，就是說主張中華民國主權不存在，或是外國來取代中華民國主權，這在全世界每一個國家標準都是類似。

至於是否會將「主張台灣國」視為「消滅中華民國」，馬士元表示，若僅是個人政治意願、認同、文化的表達，並不會構成《社維法》所規範的行為，今天有民眾表達願意跟中國、越南、菲律賓統一，都是屬於言論自由範圍，他舉例，不能因為收到一張交通罰單，「所以如果講網路戒嚴是太超過」。

