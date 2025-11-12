散布謠言稱台捐款80億換蕭美琴歐洲演講 2網友下場慘了
副總統蕭美琴日前赴歐洲議會演說，卻有網友散布謠言，稱這場演說機會是台灣捐款80億歐元換來的。刑事警察局於11月9日接獲檢舉，將涉嫌散布不實訊息的盧姓、陳姓網友通知到案說明，全案依違反社會秩序維護法移送台北地方法院簡易庭依法裁處。
刑事局表示，盧姓網友製作蕭副總統赴歐盟議會演講之不實梗圖並散布；陳姓網友亦於社群軟體散布該不實貼圖並留言稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」之不實訊息，涉違反社會秩序維護法第63條第1項第5款之情事。盧姓、陳姓網友分別於昨(11)、今日到案調查完畢，將依違反社會秩序維護法移送台北地院簡易庭依法裁處。
刑事局強調，對於各種流傳之訊息、謠言應多加查證，切勿杜撰或轉傳不實訊息；民眾若接獲來源不明或未經查證屬實之資訊時，亦應先查證內容是否真確、辨識真偽，避免成為假訊息之傳播者，共同維護網路環境純淨。
