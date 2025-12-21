散布高雄車站恐攻威脅 陳姓男大生涉恐嚇公眾罪5萬元交保

網友在Threads貼文恐嚇「下一個地點是高雄車站」，引發社會高度恐慌。 圖/取自社群平台 Threads @高雄通 kaohsiung_tong

[Newtalk新聞] 台北車站日前發生隨機殺人事件後，有網友在Threads貼文指 「主角張文是我兄弟，我們是一個組織，他未完成的任務，會繼續接下去，下一個地點是高雄車站，敬請期待」，貼文被網友截圖引發社會高度恐慌，橋頭地檢署接獲情資後立即展開偵辦，於20日搜索並拘提1名陳姓男大學生到案，訊後認其涉嫌恐嚇公眾安全罪嫌重大，諭知以新台幣5萬元交保。

橋頭地檢署指出，檢察長張春暉認定該類網路恐嚇行為已嚴重危害公共安全，隨即指派主任檢察官蘇恒毅、檢察官蔡婷潔，指揮法務部調查局資安工作站及高雄市調查處鳳山站展開行動，經搜索後，成功拘提涉案陳姓男子，並依法偵訊。

檢方表示，陳男所轉傳的貼文內容涉及具體恐嚇文字，即便其供稱「只是轉傳提醒大家注意，忘記標註說明」，但已足以造成公眾恐慌，構成刑法恐嚇公眾安全罪嫌，檢察官蔡婷潔複訊後，考量其犯行態樣及必要性，認無羈押必要，裁定5萬元交保。

檢警調進一步說明，該起事件源於台北車站、南西商圈發生隨機殺人案後，網路陸續出現「主角張文是我兄弟，下一個地點是高雄車站」等貼文，原始貼文IP顯示疑似位於越南，屬境外IP發文，但相關內容在社群平台遭大量轉傳，引發模仿效應與社會恐慌，警方因而加強高雄車站及捷運站周邊警戒，並鎖定可疑帳號追查。

為防範類似事件演變為實質攻擊，高等檢察署已責成全國各地檢署成立「防範恐怖攻擊應變小組」，整合檢警調、廉政署及移民署等單位建立即時聯繫平台，強化情資共享與預警機制，全力防堵恐怖攻擊事件發生。

檢方也嚴正呼籲，民眾切勿在網路或社群平台留言、轉傳任何涉及恐嚇公眾安全的內容，即便自認「提醒他人」，仍可能觸法並造成社會不安，相關行為將依法究辦，絕不寬貸。

