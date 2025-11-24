散心租車變「贓車」？被誤當賊進警局 業者：額外補償

新北市 / 綜合報導

現在有很多人沒有買車，出門旅遊選擇透過租車平台租車四處趴趴走。但是有民眾租了車，從台北市開到新北市萬里區散心，卻被警察攔查，說他開的是失竊車！駕駛表明車子是租來的，客服也說程序正常，但警方還是請他到派出所配合調查，花了他超過兩個小時。經過調查才發現，原來是合作廠商的業務，之前遇到客戶逾時沒有還車，因此提告侵占，雙方和解卻沒有去做銷案，警政系統才會顯示車輛還在失竊的狀態！對此業者表示，已經再次向當事駕駛致歉，也做出補償。

廣告 廣告

新北市警金山分局萬里分駐所員警VS.當事駕駛說：「這怎麼回事，(我租的)，租的，(嗯，怎麼了)，你這台車是失竊耶，(真的假的，這邊給你看)。」手上提著剛買來的雞排飲料，卻無心享用隨手放在引擎蓋上，急著拿身分證出來想證明清白，男子怎麼也沒想到租車竟然租到失竊車。

當事駕駛王先生說：「我以為我是擋到人家的出入口，要被開單，所以我就趕快跑過去說，不好意思我馬上開走，(員警)他就說你等一下，你這台車是失竊車，我嚇到，租車客服後面有跟警察說，可以放我走，掛完電話後，警察也覺得還是很奇怪，所以就請我配合去派出所釐清。」

警方廿二日晚上九點半，ＡＩ巡防系統攔查到失竊汽車，但駕駛當場秀出線上租車平台記錄，證明是從台北市內湖租車開到萬里，等調查結束回到市區都已經深夜十二點了，共享汽車資料帶，大型租車平台隨租隨停很方便，每5.2秒就有一人租使用頻率高。

但這輛車是平台合作廠商的，九月份有承租人逾時沒還車，業務代表公司報案提告侵占，車在警政系統顯示失竊狀態，雙方和解卻沒去辦尋獲程序，導致車輛還停留在失竊狀態。

新北市警金山分局萬里分駐所長張智傑說：「員警於查證後，立即聯繫告知本案報案人，請他儘速向警方辦理車輛，已尋獲等相關手續，避免後續該車遭警方查詢，再次發生誤會。」害無辜駕駛耽誤了兩個多小時，業者表示已經再次致歉，除了全額刷退訂單之外，也額外補償時數嚴格強化系統，確保租車服務安心無虞。

原始連結







更多華視新聞報導

失竊車掛假牌「拒檢衝撞」 不甩警開4槍逃逸

知名飲料店喝到雪克杯蓋 店家道歉：禮券補償

台客沖繩自駕遊瞞車損 遭租車業者列黑名單

