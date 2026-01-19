散戶不忍了！融資狂飆57億 櫃買「衝浪族」全回來了

財經中心／師瑞德報導

櫃買市場人氣回溫，開戶數單週增近5萬，融資餘額大增4.7%，顯示內資信心增強。債券ETF買氣噴發，週成交額破千億，規模叩關3兆元創新高。下週迎掛牌熱潮，旅天下轉上櫃、餐飲龍頭饗賓登錄興櫃，將成市場新焦點。（AI製圖）

櫃檯買賣中心（TPEx）公布截至115年（2026年）1月16日之最新市場統計數據。本週櫃買市場呈現資金活絡態勢，不僅開戶數與現股當沖戶數持續成長，信用交易中的融資餘額更較上週顯著增加近4.7%。在債券市場方面，債券ETF資產規模持續擴張，總規模已來到新台幣2.99兆元，距離3兆元大關僅一步之遙。此外，下週預計有多家企業掛牌，其中包括知名餐飲集團饗賓（7883）將登錄興櫃。

股市交易熱絡 散戶與信用交易同步增溫

根據最新統計，截至1月16日，櫃買市場累積開戶數達2,331萬2,483戶，單週增加約4.8萬戶，增幅0.21%。更能反映市場短線熱度的「現股當日沖銷」開戶數則來到574.5萬戶，較上週增加近2萬戶。

資金動能方面，本年度截至1月16日止，上櫃股票日均成交值達1,586.70億元。值得注意的是，投資人信心明顯增強，信用交易融資餘額來到1,292.08億元，較上週大幅增加57.88億元，增幅達4.69%；融券餘額亦同步增加4,160張至72,007張，增幅約6.13%，顯示市場多空交戰激烈，交易氣氛熱絡。

債券ETF交易爆量 規模續創新高

債券市場表現同樣亮眼。截至1月16日，已上櫃的95檔債券ETF總資產規模達2兆9,986.11億元，單週增加360.31億元。交易量能方面，債券ETF本週總成交金額達1,060.12億元，較上週大幅增加418.03億元，顯示投資人對於債券ETF的配置需求強勁。

整體債券市場部分，新臺幣債券總成交金額達1.35兆元，日均值為1,231.24億元。在永續發展債券方面，綠色債券發行餘額為5,429.63億元，持續扮演市場重要角色。

下週新兵報到！旅天下上櫃、饗賓登錄興櫃

在發行面部分，截至1月16日，上櫃、興櫃及創櫃板總家數共計1,367家。展望下週（1月19日至1月23日），將迎來一波掛牌熱潮，預計有2家公司上櫃、7家公司登錄興櫃：

上櫃掛牌：億而得-創（6423）與旅天下（6961）將於1月22日正式上櫃掛牌，承銷價分別為60元與55元。

興櫃登場：下週興櫃市場熱鬧非凡，包括科建（7886）、明曜科技（7890）、大大寬頻（7901）、元進莊（7895）、宇越生醫（7902）、任開數位（7904）以及益材科技（7879）等多家企業將陸續登錄。其中，備受矚目的餐飲集團饗賓（7883）預計於1月23日登錄興櫃。

