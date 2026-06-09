散戶全衝進場！它投資人連21週創高 背後原因曝光

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財經中心／余國棟報導









受惠台灣是全球最完整AI產業鏈，吸引外資近期大舉回流台股，台股除重量級電子股表現齊揚外，以半導體股為核心的主被動ETF，有望成為資金追捧的熱門投資標的，建議投資人可擇優布局半導體ETF，鎖定由AI帶動的投資新機會作中長期布局，以免空手錯失這波由AI續領台股飆升的新牛市。





根據集中保管結算所統計，第二季以來半導體ETF整體表現吸金，就受益人數表現，新光臺灣半導體30(00904)受益人數達25,191人，創上市新高；持有不足1張的零股人數4,713人，也創歷史新高，值得注意的是，新光00904自今年初至5/22止，整體受益人數及零股人數週週創高，且雙雙創下連續21週的正成長紀錄，顯示AI熱潮帶動半導體股後勁強，不僅帶旺半導體ETF股價升勢，也吸引半導體ETF買氣狂增。

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輝達最新財報表現亮眼、超微加碼百億投資台廠供應鏈，新光臺灣半導體30(00904)ETF經理人黃鈺民表示，在六月Computex電腦展，輝達執行長黃仁勳提前4天訪台，關鍵行程固樁台灣AI供應鏈. 其中，重量級半導體廠更是輝達「兆元宴」座上佳賓，再次凸顯台灣半導體產業鏈在全球AI製造扮演核心地位，台灣半導體供應鏈中，全產業鏈包括晶圓廠投資、到先進封裝與測試快速發展，皆受惠於全球半導體生態系的擴充產能與技術成長需求，不少關鍵半導體元件短期缺貨難解，2027年供不應求持續吃緊，帶旺半導體價格暴漲商機全面擴散。





台新投信建議，AI除硬體基礎設施外，AI應用、機器人發展也是當紅投資顯學，由AI帶動的投資機會，以半導體為最直接受惠族群，建議投資人除挑選個股外，也可依自身風險承受度與現金流需求，鎖定半導體ETF或主動式ETF參與投資，以半導體ETF來看，除每季領息收益外，股價成長潛力更值得期待；若透過零股投資，中長期存股累積下來，資本利得的成長表現亦可觀，可作為中長期參與全球AI成長紅利的投資首選。





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