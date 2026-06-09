散戶全衝進場！它投資人連21週創高 背後原因曝光
財經中心／余國棟報導
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受惠台灣是全球最完整AI產業鏈，吸引外資近期大舉回流台股，台股除重量級電子股表現齊揚外，以半導體股為核心的主被動ETF，有望成為資金追捧的熱門投資標的，建議投資人可擇優布局半導體ETF，鎖定由AI帶動的投資新機會作中長期布局，以免空手錯失這波由AI續領台股飆升的新牛市。
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根據集中保管結算所統計，第二季以來半導體ETF整體表現吸金，就受益人數表現，新光臺灣半導體30(00904)受益人數達25,191人，創上市新高；持有不足1張的零股人數4,713人，也創歷史新高，值得注意的是，新光00904自今年初至5/22止，整體受益人數及零股人數週週創高，且雙雙創下連續21週的正成長紀錄，顯示AI熱潮帶動半導體股後勁強，不僅帶旺半導體ETF股價升勢，也吸引半導體ETF買氣狂增。
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輝達最新財報表現亮眼、超微加碼百億投資台廠供應鏈，新光臺灣半導體30(00904)ETF經理人黃鈺民表示，在六月Computex電腦展，輝達執行長黃仁勳提前4天訪台，關鍵行程固樁台灣AI供應鏈. 其中，重量級半導體廠更是輝達「兆元宴」座上佳賓，再次凸顯台灣半導體產業鏈在全球AI製造扮演核心地位，台灣半導體供應鏈中，全產業鏈包括晶圓廠投資、到先進封裝與測試快速發展，皆受惠於全球半導體生態系的擴充產能與技術成長需求，不少關鍵半導體元件短期缺貨難解，2027年供不應求持續吃緊，帶旺半導體價格暴漲商機全面擴散。
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台新投信建議，AI除硬體基礎設施外，AI應用、機器人發展也是當紅投資顯學，由AI帶動的投資機會，以半導體為最直接受惠族群，建議投資人除挑選個股外，也可依自身風險承受度與現金流需求，鎖定半導體ETF或主動式ETF參與投資，以半導體ETF來看，除每季領息收益外，股價成長潛力更值得期待；若透過零股投資，中長期存股累積下來，資本利得的成長表現亦可觀，可作為中長期參與全球AI成長紅利的投資首選。
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台股崩跌後大反轉？不只南亞科 達人揭「跌停彈起」訊號：這檔也值得盯
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「這檔ETF」溢價太狂！ 投信再示警 專家勸：不要當作沒看見
全球股市劇烈震盪引爆瘋狂抄底潮，國泰全球品牌50 ETF（00916）因投資人過度追價，導致股價嚴重偏離淨值、溢價急遽擴大！對此，國泰投信緊急發布重要公告，呼籲投資人切勿見獵心喜盲目追價，專家更示警溢價已破7%，「千萬不要裝作沒看見」！
散戶心頭好！前10大「運鈔車」等級ETF 上車數錢了！
根據證交所5月定期定額統計，投資圈正掀起「汰弱留強」大戲，資金從傳統高股息轉向追求高爆發力的主動式ETF。統一投信旗下00981A與00988A表現強勢，00988A以翻倍績效空降榜單，00981A更穩居前五強，成為唯一主動型標的。這顯示聰明資金不再滿足於領息，而是主動追求超額報酬。隨著主動式選股策略崛起，散戶正透過績效型標的主動搶奪財富增長權，重新定義投資新戰術。
新增處置股僅一檔！電商王者列20分撮合 一路關到6月24日
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台股盤前／費半重挫近2%！台指夜盤殺799點 台股反彈行情恐受阻
美股在反彈後再度出現獲利了結賣壓，費城半導體指數重挫近2%，台指期夜盤同步大跌799點，台積電期貨盤後下跌25元，加上融資單日增加128億元，市場追價氣氛升溫卻碰上國際股市轉弱，台股今（10）日開盤恐面臨沉重賣壓，挑戰昨日強彈1201點後的續航力。
牛市結束了？4大投資心法！「這句」最重要
美國經濟儀表板連續24個月維持「擴張」綠燈，顯示基本面依然穩健，牛市格局未變。面對台股近期震盪，法人強調美股牛市由強勁企業獲利支撐，建議投資人採取「下跌買入」策略。除了AI與雲端需求持續強勁，投資機會正擴散至中小型股、醫療及金融領域。建議維持股債均衡配置，核心佈局美國及新興市場平衡型基金，並透過分批佈局或定期定額掌握長線獲利契機，有效抵禦市場短線波動風險。
台股大暴跌！分析師籲「別急拋售」：週三是關鍵
財經中心／李筱舲報導美股5日四大指數全面重挫，亞洲股市也連帶受到影響。台股今（8）日開盤整片綠油油，終場以下跌1568.16點、跌幅3.48%，加權指數43,502.78點坐收，創下史上第3大跌點。對此，分析師提醒，股市大跌之際絕對不能盲目殺出，建議投資人需緊盯「外資動態」與「新台幣匯率」兩大止穩訊號，並至少持續觀察到週三。
股市波動引焦慮？放棄擇時買賣，穩健型股息 ETF 助長期布局
商傳媒｜方承業／綜合外電報導面對近期股市的波動與不確定性，許多投資人常感到焦慮，試圖預測市場高低點來進行買賣，也就是所謂的「擇時進出」。然而，這項策略往往成本高昂且令人沮喪，過去市場多次在高估值時，專家預期將下跌，但股市卻持續上漲，導致許多場外觀望的投資人錯失良機。 根據《The Motley Fool》報導，比起費力猜測市場走勢，投資人有更好的替代方案，那就是將資金轉向更安全的股息型投資標的。這類投資不僅能降低風險，還能提供穩定的股息收益。其中，Schwab U.S. Dividend Equity ETF（SCHD）便是一個值得考量的選擇，它追蹤並投資於高品質的股息型股票，能為投資人提供穩健的資產組合。 SCHD 主要著重於具備強健基本面且風險相對較低的優質股息股票。例如，該基金的成分股包含可口可樂（Coca-Cola）、寶潔（Procter & Gamble）以及威瑞森（Verizon Communications）等藍籌股。這使得 SCHD 長年來維持較低的波動性，例如截至昨日（6月8日）收盤，其股價僅微幅下跌 0.03%，報每股 32.29 美元，交易量約為 2,120 萬股
明天台股回神？台期指夜盤反彈「大漲900點」
即時中心／徐子為報導由於人工智慧投資熱潮推動科技股近期大跌後賣壓湧現，加上市場擔心聯準會可能升息，美國股市上週五（5日）重挫。台股今（8）日早盤一度下跌2281.76點、5.06%，指數來到42,789.18點。終場指數跌1568.16點，力保收4.3萬點大關。市場關注今晚美股開盤走勢及台期指夜盤動態，目前台期指夜盤上漲900點，美股盤前走勢則是有升有跌。
台股一天就回血！專家曝「神秘力量」開外掛 這群人是功臣
台股8日終場加權指數大跌1568點，跌幅高達3.48%，創下史上第3大跌點。但今（9）日台股受美股反彈帶動強勢反攻，終場加權指數大漲超過1200點，幾乎收復前一天跌幅。對此，財經作家狄驤表示，台股之所以能快速反彈，關鍵在於槓桿資金的雙面效應。
外資狂砍逾4萬張！國家隊豪擲10億 買超「這檔晶片股」
台股昨（9）日上演大回血，加權指數強勢反彈1,201.66點，以44,704.44點作收，漲幅達2.76%。不過，面板大廠友達（2409）和記憶體人氣股華邦電（2344）淪為外資吸血續命對象，分別慘遭狂砍8萬412張和4萬8094張，國家隊進場救援，各輸血1億2532萬0236元與10億470萬4181元，買超張數占據第二和第一名。
台股回血巴逆逆又虧了！買「這1檔秒慘跌」全網傻眼
財經中心／周孟漢報導受美股科技股反彈帶動下，台股今（9）日開高走高，盤中大漲逾1000點，站回44000點關卡，一甩昨（8）日慘跌的陰霾。不料，被網友們稱為「反指標女神」的網紅巴逆逆，卻沒有搭上這班紅利順風車，反而再度展現「冥王星反向超能力」，在臉書發文，貼出「這 1 檔」的慘烈走勢，直喊「是什麼交往前辛勤努力，交往後軟爛沒救的渣男嗎！？」文章曝光後，引來大批網友傻眼，直喊「拜託別買台積電！」。
恐慌殺盤藏玄機？瑤姐出手 00981A逆勢加碼聯發科、金像電
[Newtalk新聞] 台股昨天(8日)讓許多人重新體會到什麼叫做「壓力測試」。盤中一度重挫近2,700點，不只融資族心驚膽跳，連長期投資人都開始懷疑：這波AI行情是不是要告一段落了？但市場有趣的地方就在於，同樣的下跌，有人在逃命，也有人在撿便宜；有人選擇觀望，也有人正在逆勢出手。當多數人的目光都放在指數跌了多少點時，真正值得觀察的，往往是大資金此刻正在做什麼。 尤其是在恐慌最濃的時候，主動式ETF經理人的每一筆加碼動作，都可能透露出他們對後市最真實的判斷。 以下是投資人臉書粉專「籌碼小哥葛」昨天(8日)解析追蹤內容： 「台股昨天(8日)盤中一度跌了快2,700點，創下史上最大盤中跌點！有人覺得 AI泡沫正式破了，有人趁跌在想要不要加碼，有人定期定額扣到懷疑人生，也有人預測今晚美股反彈明天就沒事。各種聲音同時出現，很正常—每次大跌都這樣….. 先回到昨天說的兩個訊號—台積電守不守、外資空單縮不縮！ (8日)台積電從盤中最深跌近 5%，收盤收斂到 2.96%，收在 2,295元，守住了。外資台指期淨多單 3,524口，空單在縮。盤中跌幅從2,700點最終收斂到 1,568點，有資金在另一
黃鐙輝為一事台積電全賣光！改靠1檔ETF賺錢 15年後月領30萬
國內ETF投資標竿元大台灣50ETF（0050）寫歷史紀錄，隨著台股站上新高，近300萬投資人共同參與下，規模突破2兆元。藝人黃鐙輝2024年時，出清手上的台積電股票換取買房頭期款，曾透露自己運用高達3000萬的房貸進行利差配置，將錢投入ETF 0050，規劃15年內打造未來每月30萬元的被動收入。