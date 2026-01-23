散戶大勝利？台股衝破3萬2「外資認錯再買232億」 股民笑：又在追高殺低

台股今日一度衝上3萬2千點大關，盤後公布籌碼，外資再買超232億元，引發股民熱議，又在追高殺低，圖為股市示意圖。（翻攝自Unsplash圖庫）

台股今（23日）開高一度下殺翻黑，台積電回穩和聯發科亮燈漲停，兩大權值股領軍上攻，一度衝破3萬2千點大關，終場也再創收盤新高，收31961點，勁揚215點，台積電終場小漲10元，來到1770元。根據證交所公布籌碼動向，投信持續站在賣方，小賣7億，外資再回補232億元，自營商買超46億元，合計三大法人買超271億元。股民見外資連二買，直呼「外資認錯了散戶大勝利」、「聰明融資跑了，外資一直接」。

由於美國總統川普撤回對歐洲盟國關稅威脅，美股周四主要指數收高，連續第二天彈升，帶動台股今日開高，一度衝上32042.44點新高，雖然在9點半過後，賣壓出籠一度翻黑，但IC設計龍頭聯發科（2454）帶頭鎖漲停，權王台積電（2330）也回穩翻紅，緩步走高，台股再度翻紅，終場台股收31961.51點，上漲215.43點，漲幅0.68%，成交量7944億元，再寫收盤歷史紀錄；台積電收1770元，上漲10元，漲幅也有0.57%。

盤後證交所公布籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）連二買，買超232.08億元；自營商（合計）買超46.86億元，其中自營商自行買賣方面，買超16.88億元；避險部分，買超29.98億元；投信持續賣超7.46億元。三大法人今日共買超271.49億元。

由於外資21日狂倒445億後，已連兩日買超，共計424億元，引發股民在社群平台上討論，「今天看來聰明融資跑了，傻外資一直接」、「外資認錯了散戶大勝利」、「外資追高殺低」、「散戶倒給外資是不是」、「外資喜歡貴的股票」。

