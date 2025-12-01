散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！

財經中心／師瑞德報導

富邦金控年度財經趨勢論壇揭示2026投資脈動，首席經濟學家羅瑋指出，隨川普政策逐漸明朗、全球經濟維持溫和增長，金融市場不確定性下降，但第一季仍存6大波動因子。股市表現預期優於債市，建議靈活調整資產配置，兼顧成長與風險管理。（示意圖／PIXABAY）

在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。

富邦財經趨勢論壇已連續舉辦超過20年，為國內少數長期由金融機構主導的年度投資展望活動。去年吸引超過30萬人次線上參與，實體場次亦座無虛席。2026年論壇將於12月12日中午12點於「富邦FUBON」LINE官方帳號及Facebook粉絲團同步直播，聚焦全球政經大勢、資產配置策略及新興投資主題分析。

廣告 廣告

政策風險趨緩、經濟溫和成長 市場可預測性提升

羅瑋表示，2026年全球經濟三大主軸為：「政策風險趨緩、經濟溫和成長、金融市場可預測性提升」。美國聯準會（Fed）政策路徑雖仍具爭議，但其貨幣政策調整已近尾聲；川普政府推動中的貿易、能源與外交政策方向逐步清晰，也使金融市場信心回溫。

值得注意的是，若川普政府能成功促成俄烏停火，不僅可望大幅降低歐洲支援烏克蘭的軍事支出，也可能成為全球經濟潛在的「黑天鵝紅利」。而隨著各國加速建立自主區域供應鏈，抵禦中國廉價傾銷與稀土出口限制，國際貿易格局亦將出現深度重構。

台灣方面，雖受惠於2025年資通訊出口帶動基期已高，但2026年經濟成長率仍預估落在2.5%至3%之間。

Fed政策牽動美元走勢 「超低利率」不再是常態

羅瑋指出，Fed政策與中性利率水準預估將持續主導資本市場氣氛。由於人口老化、供應鏈重組及綠能轉型等結構性壓力浮現，美國中性利率水準將由過去的2%向上調整至3%，這代表未來即便降息，利率也不會回到疫情前的超低水準。

市場需留意Fed內部對降息時機與幅度的看法日益分歧，若政策獨立性受到質疑，可能打擊全球對美元資產的信心，造成所謂的「美元微笑曲線」下移，進而牽動資產價格與資金流向。

貿易與地緣政治風險仍存 政經事件牽動市場情緒

在貿易與國際關係方面，儘管美中在部分議題上釋出善意，如芬太尼、半導體、稀土與301關稅等，但雙邊結構性競爭依舊激烈。美國已與多個盟邦加速布局關鍵原物料與高科技供應安全協議，強化區域自主。

羅瑋提醒，2026年國際政經活動密集，包括美國國會期中選舉、多國領導人改選、G20與APEC會議等皆有可能成為政策轉折點，也需密切觀察貿易協議是否能從短期讓步邁向長期制度安排。

6大風險齊發 警戒第一季劇烈波動

雖整體環境趨於改善，但羅瑋警告，2026年第一季仍有6大不確定風險須嚴密監控：

1、法人1月調節部位實現獲利。

2、美國兩黨政府支出談判若破局，恐再度面臨「政府關門」危機。

3、1月底美國將公布2025年Q4 GDP，若數據不佳恐引爆市場震盪。

4、科技股2月財報若未達預期，將衝擊股價與市場信心。

5、農曆年後台股有補漲或補跌壓力。

6、Fed政策與人事異動，將引發新一波市場重定價。

資產配置策略：股優於債、靈活調整

總體而言，羅瑋建議2026年資產配置方向為「股票優於債券」，惟需強調動態調整與風險控管。美國經濟續呈成長格局，加上AI投資動能仍強，預期支撐美股表現。歐日股市則有望受惠資本支出回升與景氣改善。

相對地，債市表現則相對保守。隨著Fed降息空間有限，加上美國政府龐大赤字與通膨預期未除，長天期美債利率下行空間有限，短債仍具防禦吸引力。新興市場債受美元流動性與套利交易影響，波動風險亦不可輕忽。

原物料部分，需觀察OPEC+政策與美國能源政策，預期油價將維持溫和區間；而黃金與貴金屬資產則有望成為避險與通膨防禦配置的核心之一。

結語：2026是資產配置能力的大考驗

羅瑋總結表示，2026年將是「並非純多或純空」的一年，投資人應強化對政經脈動的敏感度，維持靈活、分散、穩健的資產布局，在風險可控下掌握市場機會。

富邦金控年度財經趨勢論壇揭示2026投資脈動，首席經濟學家羅瑋指出，隨川普政策逐漸明朗、全球經濟維持溫和增長，金融市場不確定性下降，但第一季仍存6大波動因子。股市表現預期優於債市，建議靈活調整資產配置，兼顧成長與風險管理。（圖／記者師瑞德攝影）

富邦金控年度財經趨勢論壇揭示2026投資脈動，首席經濟學家羅瑋指出，隨川普政策逐漸明朗、全球經濟維持溫和增長，金融市場不確定性下降，但第一季仍存6大波動因子。股市表現預期優於債市，建議靈活調整資產配置，兼顧成長與風險管理。（圖／富邦金控提供）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

金金漲！多頭氣勢如虹 高盛：金價將突破5000美元

美國阿爸撒錢！聯準會結束縮表 「短天期美債」入手甜甜價浮現

要罰錢了！錯過今天地價稅沒繳「罰10%」 補救教學一次看

美股就是提款機！靠「指數投資」滾雪球 跟著科技巨頭賺到流湯！

