散戶心頭好！前10大「運鈔車」等級ETF 上車數錢了！

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財經中心／師瑞德報導

投資人正集體拋棄低利領息，轉向追求高爆發力！資金瘋狂湧入幾檔績效驚人的主動式ETF，多家投信旗下產品，成為市場眼中的「印鈔車」。從5月份數據來看，定期定額不再只是被動儲蓄，而是散戶靠著績效型標的，主動搶奪財富超額成長權的獲利新戰術。（AI製圖）

在追求財富增長的路上，投資人正掀起一場「汰弱留強」的資產挪移大戲！根據證交所最新公布的5月份定期定額戶數統計，榜單結構出現了顯著的「主動化」趨勢。過去散戶偏愛的高股息ETF人氣有所鬆動，取而代之的是具備「超越大盤」潛力的主動式ETF，顯示聰明資金已不再滿足於穩定的領息，而是轉向追求更高的資本利得。

投資人轉向 從「領息」到「追求獲利最大化」

在這場資金搬家潮中，最強亮點莫過於統一投信旗下產品的爆發力。其中，人稱「瑤池金母」的基金經理人陳釧瑤所操盤的產品，持續展現精準選股的強勢作風，帶動統一投信旗下多檔ETF成為散戶眼中的「印鈔車」。

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今年績效飆漲的新秀00988A，今年以來以107.34%的爆發式績效稱霸原型股票ETF市場，初次入榜便空降第19名，成功吸引渴望「賺取高額價差」的投資人目光 。

資金流向反映了市場對「操作績效」的渴求，統一台灣高息動能（00981A）的案例更是指標：即便市場依然有眾多高息ETF，但該檔主動式ETF的定期定額人數卻強勢逼近14.7萬人，一舉躍升至排行榜第五名，成為前五強中唯一的主動式操作標的 。

這證明了對於投資人而言，與其被動領取配息，倒不如選擇具備「靈活操作」與「超額報酬」潛力的產品，更能滿足資產快速增值的心理需求。

榜單結構巨變 主動式ETF全面搶灘

觀察最新公佈的5月份定期定額前20名排行表，可以發現市場資金板塊正在劇烈變動。除了統一投信旗下的00981A與00988A外，榜單末段同樣精彩，包括主動群益科技創新（00992A）亦以新進榜之姿擠入第20名，顯示主動式選股策略已成為當前投資人的熱門選項 。

對比前段班的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）及國泰永續高股息（00878）等傳統指標型標的，這些主動式ETF正以黑馬之姿蠶食鯨吞市場份額，重新定義定期定額的投資範疇 。

搭上績效順風車 散戶都在搶的「印鈔車」

數據會說話，從統一投信旗下兩檔主動式ETF（00981A與00988A）吸金力道強勁即可看出端倪。投資人透過定期定額這把「積沙成塔」的鑰匙，將源源不絕的資金灌入效能卓越的團隊手中，助攻00988A規模衝破500億元，00981A甚至即將挑戰3,000億元大關。

對於想要在市場中脫穎而出的散戶來說，這份榜單提供了一個極具參考價值的「績效導向」訊號：在波動劇烈的市場中，跟隨那些能精準掌握產業趨勢、並具備優異操作績效的團隊，或許才是通往財富翻倍的最快捷徑。

隨著主動式ETF在榜單上的勢力擴張，這場資金轉換潮才剛開始，越早跟上由「瑤池金母」領軍的強勢印鈔車，越有機會在下一波行情中賺取比大盤更豐厚的報酬。

投資人正集體拋棄低利領息，轉向追求高爆發力！資金瘋狂湧入幾檔績效驚人的主動式ETF，多家投信旗下產品，成為市場眼中的「印鈔車」。從5月份數據來看，定期定額不再只是被動儲蓄，而是散戶靠著績效型標的，主動搶奪財富超額成長權的獲利新戰術。（資料來源：證交所）

投資人正集體拋棄低利領息，轉向追求高爆發力！資金瘋狂湧入幾檔績效驚人的主動式ETF，多家投信旗下產品，成為市場眼中的「印鈔車」。從5月份數據來看，定期定額不再只是被動儲蓄，而是散戶靠著績效型標的，主動搶奪財富超額成長權的獲利新戰術。（示意圖／PIXABAY）

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