散戶心頭好！小資棄存個股改抱「他」 獨拿百億神績

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財經中心／師瑞德報導

0050正式突破一兆元規模，創下台灣金融史新紀錄！受益人數飆破219萬，穩居國民ETF寶座 。驚人的是，0050零股交易量年增329%，更超越台積電1.6倍，顯示小資族「螞蟻雄兵」力量崛起 。加上每月定期定額扣款逾70億元 ，0050已從單純投資工具，轉型為台股最穩定的「壓艙石」，並透過TISA接軌退休規劃，成為全民資產配置的標準配備 。（圖／元大投信提供）

台股ETF的長線吸金效應持續發酵，定期定額市場正式進入「ETF統治時代」。據投信投顧公會最新統計，截至5月底，國內64檔台股ETF的單月定期定額扣款金額突破200億元大關，來到209億元的新高紀錄。其中，元大台灣50(0050)單檔貢獻即高達108億元，市占率一舉突破五成，不僅刷新歷史，更確立了其作為市場「第四法人」的關鍵地位。

個股存股光環不再？投資資金集體搬家

與台股ETF的盛況形成強烈對比，傳統存股標的在定期定額市場上顯露疲態。根據證交所統計，至5月底，過去深受散戶喜愛的熱門存股標的如玉山金、兆豐金、中華電及中鋼等，單月扣款人數均呈現流失，前20大個股(扣除台積電)單月合計流失逾1.2萬人。

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市場分析指出，這顯示出投資人行為模式的顯著轉移。愈來愈多投資人捨棄單一個股，改以配置型ETF作為長期參與市場的標的。以0050為例，其成立以來累積報酬率逾2,100%，年化報酬率約14.7%，平均資產約5年即可翻倍的績效，對於不擅長選股、且追求穩定參與企業成長的投資人來說，極具吸引力。

「資產配置」成顯學 存股熱潮向下扎根

這股龐大的長線動能，正逐步重塑台股結構。法人分析，每月逾百億元的定期定額資金穩定流入，多屬於「資產配置」導向，而非短期追高殺低的波段交易。這股穩定資金流已被譽為支撐台股盤勢的重要「第四法人」，成為台股抗震的關鍵力量。

值得注意的是，存股熱潮已向下扎根至兒童理財領域。據證交所統計，0至19歲年齡層的證券開戶數，今年以來激增11.36%，成長幅度居各年齡層之冠。愈來愈多父母選擇透過定期定額ETF，為孩子展開長達數十年的複利存股計畫。

在台股頻創新高的背景下，以0050為首的市值型ETF，正透過定期定額的紀律操作，引導投資人以相對平滑的成本投入市場。對於散戶而言，與其在個股起伏中耗費心力，擁抱能跟隨台股企業成長的指數工具，已成為現今台股最主流的投資顯學。

0050正式突破一兆元規模，創下台灣金融史新紀錄！受益人數飆破219萬，穩居國民ETF寶座 。驚人的是，0050零股交易量年增329%，更超越台積電1.6倍，顯示小資族「螞蟻雄兵」力量崛起 。加上每月定期定額扣款逾70億元 ，0050已從單純投資工具，轉型為台股最穩定的「壓艙石」，並透過TISA接軌退休規劃，成為全民資產配置的標準配備 。（AI製圖）

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