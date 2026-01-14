散戶快跑？國安基金退場引軋空行情 專家提1數據「安啦」：比外資單日買超還少

​國安基金委員會12日召開2026年第1次例會，宣布停止執行護盤任務，此次護盤自2025年4月啟動，歷時279天，刷新國安基金史上「最長護盤紀錄」，帳面獲利64.4億元。不過不少投資人擔心，在國安基金護盤退場，台股衝破3萬點的浪尖上，是否將迎來一波強力回檔？對此，財經專家狄驤在臉書發文分析國安基金退場時機點，他直言，放心，國安基金投入的金額比外資一天買超還少，影響有限。

​狄驤表示，​隨著台股不斷創高突破3萬點，看空的言論也愈來愈多，近期也有不少投資人擔心國安基金退場會衝擊台股。投資朋友不需要擔心，歷史上每一次國安基金護盤的狀況，國安基金退場後台股不是在相對低點，就是波段起漲點。主因是國安基金判斷市場信心回穩，不確定性也已減少，短時間內不容易看到市場大幅波動，才會選擇退場。

「那麼，國安基金賣股是否會拖累台股？」​狄驤直言，自己認為並不會，因為能看到這次國安基金投入的金額僅約120億台幣，甚至比外資一天的買超金額還少，影響程度非常有限。

​狄驤強調，投資朋友要記得，市場信心對股市影響非常大，市場信心穩定時漲多跌少，甚至會看到許多雜訊引誘人放空，進而造成更強的軋空行情，就類似於現在的狀況。

所以說，投資朋友要謹慎看待各種資訊，實事求是，才不容易逆著市場走。



