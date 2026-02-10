散戶追短線的觀念有轉變？基富通：83% 將目標設為追求穩健增值、收益

據基富通發布的「平台投資人觀察報告」顯示，83% 的投資人將理財目標設定為「追求資產穩健增值」或「穩定收益」，僅 14% 選擇追求短線高槓桿的回報，顯示投資心態正由過去追逐高槓桿、高報酬，逐步轉向強調長期、紀律與風險控管。 示意圖

[Newtalk新聞] 全民理財意識抬頭，理財觀念也出現微妙轉變。據基金平台基富通發布的「平台投資人觀察報告」顯示，高達 83% 的投資人將理財目標設定為「追求資產穩健增值」或「穩定收益」，僅 14% 選擇追求短線高槓桿的回報，顯示投資心態正由過去追逐高槓桿、高報酬，逐步轉向強調長期、紀律與風險控管。

在主被動式ETF與 TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶）推動下，全民理財風潮持續發酵，也帶動共同基金市場逐年成長。投信投顧公會統計，截至去年底，國內共同基金總規模達 16.3 兆元，年成長率 16.4%，其中，ETF成長 18%、一般主動式基金成長 15%。

廣告 廣告

而基金交易平台－基富通透過「TISA 好享投」全民理財專案，結合投信業者的優質旗艦基金，及主打 0 手續費、低經理費的優勢，成功吸引不同年齡與族群參與投資，去年基金存量成長 23%，明顯高於整體市場表現，並在今年元月中旬突破 2,000 億元。

進一步觀察基富通平台投資人行為，定期定額投資人數每年皆以 1～2 成的幅度穩定增加，目前已逾 14 萬人採取定期定額方式扣款投資，占平台總客戶數四成以上，成為推動基金存量穩健成長的關鍵動能。

在理財目標方面，有 37% 的投資人希望在「穩定收益與資產增值」間取得平衡，31% 以「資產穩健增值」為首要目標，另有 15% 偏好「穩定收益（配息）」，僅 14% 追求「短線高槓桿投資回報」。整體而言，顯示多數民眾的理財觀念正朝長期、紀律的方向。

基富通董事長林丙輝表示，投資理財最困難的往往不是選標的，而是能否「長期堅持」。許多投資人常在市場高點時一窩蜂進場，低點時因恐懼而退場，反而成為虧損主因。透過定期定額投資，不需要預測市場高低點，有助於分散進場時點風險，降低短期市場波動對投資情緒的影響。

尤其面對金融市場環境多變，林丙輝鼓勵民眾善用基富通平台的「定期定額扣款專區」紀律理財，即使每個月只投入 3,000 元的小額資金，透過時間複利的作用下，長期累積的成果仍會相當可觀，是實踐財富增值的穩健路徑。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

赴中使用手機7大資安風險示警 資安署籲：強化防護措施

冷空氣減弱日夜溫差大！下周過年天氣如何？氣象專家解析