散播數千部撒旦教、兒童性虐待影像！澳洲「康斯坦丁行動」成功逮捕4男

澳洲警方日前揭露1樁駭人聽聞的跨國犯罪案件：4名雪梨男子因涉嫌參與1個「國際撒旦教兒童性虐待影像集團」（international satanic child sex abuse material ring）遭到逮捕。警方目前仍在追查影像來源與受害者身分，但已確認所有影像中的兒童均為真實孩童，年齡從新生兒到12歲不等，甚至還包括動物遭受性虐待的畫面。

據《CNN》報導，此案由新南威爾斯州（New South Wales）性犯罪小組負責調查，隸屬於今年4月成立的「康斯坦丁行動」（Strike Force Constantine），專門調查網路上散布、帶有儀式性或與撒旦教（Satanism）及神祕學（the occult）相關的兒童性虐待素材。警方在上週展開多處同步搜索，查扣多部電子設備，並在其中發現「數千部影片」，內容之露骨與暴力程度令調查人員震驚。

新南威爾斯州性犯罪小組指揮官多赫提（Det. Supt. Jayne Doherty）表示，4名嫌犯被指控在1個跨國網路中分享「令人厭惡」的影像，且在私人通訊中展現明顯的儀式性語彙與符號。警方將在法庭上主張，嫌犯所參與的群組不僅交換素材，其討論內容也涉及虐待兒童的方式與情境，其中出現與撒旦教及神祕儀式相關的象徵。

其中1名26歲男子被視為該網路的主要角色，警方於雪梨市區華打魯（Waterloo）執行突襲時，破門而入將其逮捕。警方公布的畫面中，可見警員使用破門槌擊開門鎖，進入公寓後大喊「警察」，隨即拘捕穿著斑馬紋短褲與T恤的男子。該男子被控提供與持有兒童虐待素材，以及散布與持有獸姦（bestiality）影像等多項罪名。

另有3名男子，年齡分別為46歲、42歲與39歲，於新南威爾士州海濱郊區馬拉巴（Malabar）被捕，同樣涉嫌涉入此跨國兒童虐待網絡。他們皆被控多項持有或散布兒童虐待素材的罪名。警方尚未公布4名嫌犯的姓名，所有人均遭拒絕保釋，預計於明年1月出庭。

警方表示，真正的工作才剛開始。調查人員目前正梳理查獲的「成千上萬個檔案」，以追查是否仍有其他成員活躍於國際加密平台上分享影像。影像來源至今未能確認，因此警方也尚未掌握受害兒童的國籍。

多赫提指出，這起案件最具破壞性的部分，在於嫌犯不僅製作與散布影像，還在互相交流的過程中使用儀式性符號，使整個虐待行為呈現高度象徵性與結構性，「他們的談話與影像都呈現極強烈的儀式性特徵。」

