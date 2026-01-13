散播謠言當心挨告！ 新竹市府：棒球場開挖絕無挖穿停車場「還挖到不該存在的鋼筋混凝土版」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導

新竹棒球場展開改善工程，新竹市長高虹安日前親赴現場視察，並揭露開挖挖到許多鋼筋、廢土塊等，球場滿目瘡痍，也有民眾質疑挖得太深，已經挖到球場結構或是地下停車場。新竹市府今（13）日對此嚴正駁斥，並強調相關說法完全悖離工程事實與基本施工常識，嚴重誤導社會大眾。對此，市府今(13)日逐一說明陳述事實，針對蓄意製造或散播有關新竹棒球場錯假言論的有心人士，市府亦已經進行蒐證，不排除提告以正視聽，捍衛公共工程專業與市府清白。

廣告 廣告

新竹市工務處強調「改善工程開挖之深度並沒有超過原統包商施作的範圍」。（圖／市府提供）

工務處表示，新竹棒球場相關土方作業區分為2階段。第一階段為覆土移除工程，當初經專業檢視後認定地下停車場上方覆土荷重造成其結構安全存有疑慮，原統包工程廠商無法提出足以證明安全無虞之文件，亦未配合移除或改善，市府遂依契約規定解除球場覆土之部分契約，並於114年2至4月自行僱工進行移除。

工務處進一步說明，於覆土移除期間，地下停車場及外野區域均發現多項不應出現在專業球場覆土層的異物，經於外野區域往下試挖確認，原統包工程契約圖說規定應回填級配土範圍，竟發現營建廢棄物等不符合施工規範之回填材料，故市府114年下半年另案發包新竹棒球場改善工程納入第二階段土方作業。

工務處強調「改善工程開挖之深度並沒有超過原統包商施作的範圍」，此次改善工程之土方置換範圍，均位於地下停車場結構以外，絕無挖穿停車場結構情形，亦不存在停車場結構安全疑慮。此外，在外野開挖與篩分過程中，更發現回填土區內留有一面積不小之鋼筋混凝土版，研判為原統包工程廠商所設之臨時施工平台，未依規於回填覆土前拆除且運棄，可能為造成排水不良原因之一，不應留置於球場內。市府隨即將該混凝土版局部破碎進行試挖，並確認其下方同樣為紅磚、混凝土等營建廢棄物回填，該混凝土版下方之高程應為舊棒球場的覆土位置，不應該為回填營建廢棄物。

新竹市工務處強調「改善工程開挖之深度並沒有超過原統包商施作的範圍」。（圖／市府提供）

工務處說明，於覆土移除期間，市府亦於地下停車場結構以外的外野區域，發現下方土壤疑似夾雜營建廢棄物，經試挖確認屬實存在不符合施工規範之回填材料。後查閱原工程契約及施工圖說，舊有棒球場原地坪高程與地下停車場頂版完成面高度之間，約有120公分之高程落差，該區段即為原統包工程廠商回填級配土之施工範圍。

更多FTNN新聞網報導

新竹市交通改善獲中央肯定！締造金安獎3連霸佳績 邱臣遠：落實高虹安「交通暢行」施政藍圖

新竹市團隊奪最佳論文獎！高虹安勉勵靈活運用數位工具 將落實「班班有大屏、生生用平板、一師一載具」

明年起全面禁止廚餘養豬！高虹安曝「科技城」已超前布署 將以人工智慧落實防疫

