散步根本沒用！台灣200萬人罹慢腎病 醫曝護腎「3大黃金密碼」：要喘到這心跳

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台灣慢性腎臟病患人數已悄悄突破200萬大關，每年更有高達8至9萬人必須天天忍受洗腎之苦。示意圖／取自pixabay

台灣被封為「洗腎之島」，慢性腎臟病患人數已悄悄突破200萬大關，每年更有高達8至9萬人必須天天忍受洗腎之苦！腎臟科醫師洪永祥指出，腎功能直直落主要受到慢性病與生活習慣影響，尤其糖尿病、高血壓及長期「高糖飲食」更是2大隱形殺手。不過，想要成功護腎，除了少吃甜食、控好血糖血壓外，醫師點出另一個不花錢的超強絕招，那就是「規律運動！」只要動對強度，就能有效促進血液循環、提升腎功能。

洪永祥在健康節目《小宇宙大爆發》中表示，糖尿病、高血壓等慢性疾病會嚴重妨礙腎臟健康，而現代人過度攝取甜食及含糖飲料的壞習慣，長期下來同樣會對腎臟造成不可逆的損，因此，想要保護靈魂「腰子」，必須雙管齊下結合飲食與運動。

散步根本沒用！護腎運動要符合「3大黃金密碼」

到底該怎麼動才能真正護腎？洪永祥強調，運動的「強度」與「頻率」是決定成效的關鍵，他強烈建議民眾維持以下運動處方：

頻率：每週規律運動 5天。

時間：每次維持30分鐘。

強度：必須達到「微喘」、心跳每分鐘約130下的「中等強度」。

洪永祥點名，像是跳舞、開合跳、騎腳踏車、超慢跑等，都屬於非常適合的護腎運動，很多人以為每天走走路、散散步就有動到，洪永祥搖頭直言，「散步的強度完全不足」，根本沒辦法達到護腎的效果。

「週末運動員」注意！醫曝超慘研究結果：對護腎有限

此外，許多上班族平時沒時間，索性選擇在週末「密集暴風運動」，想把1週的運動量一次補回來。對此，洪永祥也引用研究結果示警，這種「週末運動員」的運動安排，對護腎的效果其實非常有限。

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洪永祥坦言，即使平時工作再忙、無法抽出完整的30分鐘去運動，他自己也絕對不會完全不動，他透露，只要抓到空檔，他就會立刻在原地做「100、200下開合跳」，利用零碎時間讓身體熱起來、促進全身血液循環，即便時間短，照樣能達到保護腎臟的效果。民眾不妨從今天開始放下含糖飲料、跳起來開合跳，別讓原本健康的腎臟提早報銷！



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