散步能養大腦？10年追蹤研究：長期步行者反應更快 認知功能更清晰

【健康醫療網／記者趙正瑋外電報導】每天規律走路，不僅能強健心肺、控制體重，還能幫大腦「延緩老化」。CNN報導表示，即使只是每天多走一點點，長期下來都能顯著降低認知功能退化的風險，尤其對具有阿茲海默症遺傳傾向的人，效果更為明顯。運動不必激烈，「每天起身走幾步」就可能是預防失智的關鍵起點。

長期步行者反應更快 思考更清晰

據阿茲海默症協會國際會議（AAIC）的研究顯示，研究團隊追蹤近3,000名70至79歲長者長達10年，調查他們的日常步行習慣。結果發現，那些多年保持或逐漸增加步行時間的人，在思考速度與執行功能測試中表現顯著優於久坐者。

研究共同作者、加拿大卡加利大學運動機能學助理教授巴哈（Dr. Cindy Barha）指出，隨著年齡增長，久坐時間會變長、活動量減少，但只要在坐著的時間中，刻意安排幾次短暫步行，就能有效打斷久坐行為，對大腦非常有益。

同時，巴哈博士強調，重點不是一次走多少，而是要讓身體「常常動起來」，即使分散在一天多次短走，也能發揮效果。

阿茲海默症與遺傳風險 步行能改變命運

阿茲海默症是最常見的退化型失智症之一，起因於大腦內β類澱粉蛋白斑塊的堆積，造成神經細胞間訊息傳遞受阻，進而引發記憶力下降、思考混亂、性格改變等症狀。

其中，一種名為APOE4的基因變異被認為會增加罹病風險，使大腦更難清除斑塊。根據美國國家衛生研究院（NIH）統計，約有15%至25%的人帶有此基因型。雖然基因無法改變，但科學證據顯示，生活習慣可以調整疾病的發展速度。

研究中發現，持續步行的APOE4攜帶者在認知測試的進步幅度甚至高於一般人，顯示即使有遺傳傾向，依然可以透過規律運動來延緩退化。巴哈表示，這是一個非常有力的例子，證明開始運動永遠不嫌晚。

今天起用腳步養大腦 每一步都在進步

每天多走幾步，是最簡單、最便宜、也最有效的大腦保健法。巴哈博士的研究提供了強而有力的科學佐證：步行不只是活動身體，更是在「訓練你的大腦」。

不論年齡、體能或遺傳背景如何，只要願意從今天起開始行走，腦部健康就能慢慢改善。巴哈博士指出，每一步都讓大腦更進步一點，因為你的每一步，都是朝向更清晰、更年輕的大腦方向前進。

