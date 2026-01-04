散步要走多久？ 15分鐘降低心臟病風險

午安~是不是常常聽說，散步很好，可是散步多久最好，科學家最新發現，每天走15分鐘可以降低心臟病的風險。

世界上引用最廣泛、影響力最大的專業醫學期刊，內科醫學年鑑，刊登一篇研究，說是西班牙和澳洲，使用英國資料，分析3萬3500人，平均62歲，他們都沒有心臟病或癌症，研究人員依照每天走路時間長短，分成4組，追蹤8年。

結果發現，每次走路不到5分鐘的人，死亡的機率是百分之4.36，發生心血管問題的機率，是百分之13.03。而每次走路至少15分鐘的人，他們的死亡機率大幅下降到百分之0.8，發生心血管問題的機率是百分之4.39。也就是說，走最多和走最少的兩組相比，心臟病風險減少將近3分之2。

廣告 廣告

而每次步行時間在10分鐘到15分鐘的人，因為，跟，每次只走5分鐘到10分鐘的人相比，走10分鐘到15分鐘的這群人，死亡風險再減少一半，罹患心臟病的風險也更低，只有百分之7.71。

所以研究團隊的專家，就建議，特別是平時活動量比較少的人，每天散步兩次，10到15分鐘，會比一整天都在家裡短暫地走動更好。

而這項研究中所有參與的人，每天平均步數少於8000步，就被歸類為久坐族或低活動族。

為什麼，對於心臟健康和延長壽命來說，走路持續較長時間，可能比許多零碎的短暫走動，還要好呢。

美國的流行病學專家指出，當我們散步時，活動是低強度，我們的心血管和代謝系統，需要時間來啟動，長時間走路，才能有效地觸發改善心率變異性和胰島素敏感性，對健康有益的生理反應。

很多研究支持，極短暫的高強度運動，能改善健康。專家說明，劇烈運動，短時間就夠了，和溫和長時間的散步，其實並不衝突。

最理想做法是，盡可能多動，一天擠出兩次時間，有目標、持續至少10分鐘到15分鐘，走路散步。少動總比不動好，只要有動，打斷久坐，都可以，現在立刻起身動一動，把走路融入生活中，可以停車停遠一點，繞著公園走一圈，也可以計步走，結論就是，每一步都是走向更健康的一步。

剛剛提到的的所有內容，我們都會放在大愛新聞YouTube頻道，歡迎大家掃描QRcode，記得訂閱按讚開啟小鈴鐺。

更多 大愛新聞 報導：

雲林社區歲末祝福 共聚善念祈安康

大阪冬令發放 保暖物資關懷街友

