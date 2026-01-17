散步離家10公里外尋獲 婦險失溫：不清楚為何在這

記者呂彥、林意芸／花蓮報導

花蓮一名婦人上午出門散步，沒想到這一走消失超過四個小時，家人嚇得報警，擔心婦人身體狀況焦急萬分，搜救隊展開地毯式搜索，在十公里外的草叢找到人，婦人當下全身濕險些失溫，詢問為何走這麼遠，她精神恍惚表示不清楚，後續由警方協助送醫。

花蓮62歲婦人獨自出門散步失蹤逾4小時。

穿著藍色長褲、卡其色上衣的婦人嚴重駝背，低著頭一步一步慢慢往前走，這一走消失超過4小時，嚇得家人報案失蹤。

員警：「我們要回家了，我們先趕快上車好了。」

婦人搭乘小貨車被送往派出所，在警方協助下轉由救護車送醫治療。

晚上6點半終於傳來好消息，62歲高姓婦人在往督林山方向附近林道的一處草叢被搜救人員發現，當時她倒臥在地全身虛弱，幾乎沒有了力氣。

婦人獨自在外散步許久，其丈夫田姓老翁擔心安危而報警。

婦人搭乘小貨車下山後立刻被送往派出所，在警方協助下轉由救護車送醫治療，14日下午2點多田姓老翁焦急表示，妻子上午散步後沒回家，四處尋找都找不到人，由於高姓婦人身體狀況不好，加上駝背、行動緩慢，老翁擔心發生意外趕緊報警求助，警方隨即與村長組成搜救隊並調閱部落監視器，發現高姓婦人一路往山邊甚至走向溪床方向，沿著溪床以及附近林道展開搜尋。

協助搜救曾姓民眾出面說明。

協助搜救曾姓民眾：「看到（搜救）群組我就過去到河邊那邊，一直往河裡，一直往上面那個產業道路」

協助搜救田姓民眾出面說明。

協助搜救田姓民眾：「啊那頭這邊有一點破皮還是腳那邊有點破皮，已經被我表弟這樣抱著，沒有體力了，她全身濕濕的，頭髮（也是）。」

婦人最終在住家10公里外被警方找到。

警方也指出發現婦人的地點必須先跨越河床再進入林道，距離住家竟然長達10公里，失蹤超過四小時。

玉里分局中平所長余明和出面說明。

玉里分局中平所長余明和：「歷經4個小時，以督林山區10公里處順利尋獲高姓婦女。」

婦人被找到全身虛弱語無倫次，但所幸意識仍清楚，連自己也說不清楚為什麼會走那麼遠，在搜救隊地毯式搜索下才能在天黑前順利救回婦人，撿回一命。

