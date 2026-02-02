散步驚見「草叢不平坦」！台中都會公園旁驚現恐怖白骨 身份曝光已失蹤4個月

台中都會公園旁草叢驚見白骨。翻攝都會公園臉書

台中市西屯區都會公園附近驚傳白骨命案。1月29日上午，一名民眾在都會園路散步時，察覺路旁一處草叢高度不尋常且外觀怪異，因好奇心上前撥開查看，竟赫然發現一具已化為白骨的遺骸，嚇得魂飛魄散並立即報警。

台中市繼1月21日有民眾在太平區發現白骨、後來證實是失蹤10年的二寶媽之後，29日上午又有民眾在台中市西屯區都會公園旁的都會園路散步時，發現白骨。

台中市警六分局接獲通報後火速趕往現場，並由鑑識小組進行勘驗。警方根據遺骸身上的證件初步辨識，死者為57歲的陳姓男子。經查，陳男於去年9月因不明原因離家後便人間蒸發，家屬當時已向警方通報失蹤，沒想到失聯4個月後竟已成枯骨，令家屬悲慟不已。

這已是台中地區近期內發生的第二起白骨案。在此之前，1月21日於太平區也曾發現一具白骨，後經證實為失蹤長達10年的邱姓女子。

針對此案，警方初步調查表示現場未發現有外力介入的跡象。目前白骨遺骸已暫時安置於崇德殯儀館，雖然身份已獲家屬初步確認，但為了慎重起見，全案仍將報請台中地檢署檢察官進行相驗，並透過DNA鑑定比對以最終確認死者身份，詳細死因仍待進一步釐清。



