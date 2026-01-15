散熱新兵元鈦2025年營收年增215% 1/16登興櫃

（中央社記者曾仁凱台北15日電）散熱新兵元鈦科技提供液冷散熱從IT設備零組件，到SI案場規劃的全套解決方案，2025年營運大爆發，自結去年全年營收新台幣9.14億元，年增率達215%。元鈦表示，液冷散熱商機才剛要開始起飛，根據內部目標，2026要繼續保持約200%的成長。

元鈦將於1月16日登錄興櫃，每股參考價238元。元鈦表示，接下來預計7月左右送件申請上市櫃，至於選擇上市或上櫃，目前內部還在討論。

元鈦今天舉行興櫃前法人說明會，總經理朱佳建說明，元鈦雖然是2022年才成立，但發展的時間軸不是從2022年才開始，元鈦包括董事長陳茂欽、總經理朱佳建等主要團隊，皆出身自美商倍億得（Vette），在液冷散熱方面已經做了10多年。

陳茂欽強調，元鈦與台灣知名散熱雙雄奇鋐、雙鴻不太一樣，他們主要提供水冷板（Cold Plate）、分歧管（Manifold）等液冷散熱零組件，元鈦是提供完整的解決方案，包括冷卻分配單元（CDU）在內的液冷關鍵IT設備零組件，以及到整個液冷案場的工程承包及建置規劃，可以提供全套解決方案。目前主要競爭對手，與美商Vertiv在CDU方面有一些交手。

針對輝達執行長黃仁勳日前提到下一代Vera Rubin平台散熱，資料中心不需要冷水機組。朱佳建特別提出說明，他表示，冰水機很耗能，而新的液冷散熱，一次迴路的液體溫度約25至30度，不需要很低的溫度，因此只要外接冷卻水塔即可，取代原本的冰水機。這對於台灣散熱廠商而言，並不會受到影響。

朱佳建今天引述Mordor Intelligence的研究報告，2025年全球資料中心液冷散熱市場規模約為55.2億美元，估計到2030年將成長到157.5億美元，他認為液冷散熱的商機才剛要開始起飛。

元鈦具備從零組件到整體案場散熱系統的開發實力，獲得緯創青睞投資，2024年6月，緯創宣布斥資4.9億元入股元鈦，取得當時約24%的股權，成為最大股東。

元鈦與緯創在多方面展開合作，2025年11月，緯創公告美國子公司WisLab，對元鈦下了一筆逾2000萬美元的訂單，目前正在建置中。

在SI案場規劃方面，元鈦2023年獲得瑞昱青睞，透過將機房從氣冷改造為液冷，1年省下數千萬元的電費與碳稅，成為指標案例，並成功帶進後續的慧榮、創意電子、國網中心等合作案。（編輯：張均懋）1150115