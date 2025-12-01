散熱族群起飛、權值看旺、軍工衝！10檔進場時機曝了
[Newtalk新聞] AI應用全面升溫、科技供應鏈加速擴產的背景下，市場焦點持續聚集在具備成長題材與明確營運能見度的個股。本周熱搜榜上，AI伺服器水冷散熱、先進材料與運算相關族群需求強勁，帶動奇鋐、台光電、雙鴻等領漲。
同時，台股權值股台積電、鴻海、台達電與聯發科各自受惠於先進製程、AI 基礎設施與國際合作題材，成為外資與法人關注重心。
另一方面，金融、軍工與風險股也出現明顯分歧，從玉山金的併購布局，到雷虎受惠無人機政策動能，再到商丞因財務壓力遭列為全額交割，漲跌幅表現差異擴大。
以下是國泰證期解析本周市場最受關注的題材與個股動態：
奇鋐
奇鋐指出AI伺服器水冷散熱需求強勁，目前估計訂單能見度已看到2028年、累計前三季EPS 32.25元，創歷史新高，明年新增越南廠產能預料持續推升業績。近期股價在10月下旬區間震盪，中長線投資人可於季線上分批承接。
台光電
台光電董事長董定宇表示，明年訂單滿手，並加速全球擴產，聚焦高階銅箔基板市場。台光電持續看好AI伺服器、交換器、邊緣運算等應用需求穩健成長，股價28日再創歷史新高，短期均線多頭排列，建議沿著十日線偏多操作。
雙鴻
AI伺服器水冷散熱需求爆發，雙鴻取得兩大客戶ASIC水冷散熱大單，預估明年水冷業務占比將從35%提升至55%。雙鴻GB300水冷散熱產品認證順利，市占率可望由10%提升至20%，股價近期拉回季線整理，中長線投資人逢低進場布局。
台積電
台積電25日舉辦供應鏈管理論壇，宣布持續推進 2奈米製程與先進封裝技術，並拓展全球生產布局，確保供應鏈韌性與技術領先。台積電業績受惠AI與高效能運算（HPC）需求強勁，中長線投資人可於季線之上逢低布局。
鴻海
鴻海宣布與OpenAI合作，共同設計下一代 AI資料中心硬體並在美國製造。OpenAI 執行長表示，全球對 AI 基礎設施需求遠超供應鏈能力，鴻海業績有望持續受惠。鴻海股價近期低檔震盪，中長線投資人可於季線之上偏多操作。
台達電
台達電25日公告，子公司承租德州普萊諾市大型不動產，租期至2033年，強化北美市場營運據點。AI伺服器與液冷散熱成長動能強勁，中長線營運動能無虞，近期股價低點逐步墊高，外資賣壓縮減，建議於季線之上分批承接。
聯發科
使用Google TPU晶片的Gemini 3大受好評、市場傳出Meta未來資料中心將導入Google TPU晶片，聯發科與 Google合作的TPU專案受到市場高度關注。股價突破短期均線，本週漲逾15%、投信連8日買超，中長線投資人可於26日高點之上逢低布局。
玉山金
玉山金併購三商壽補齊壽險版圖，將從單一銀行引擎轉型為「銀行＋保險＋證券」綜合金控。玉山金獲利表現穩健，近期受到併購後增資議題干擾，股價持續在10月下旬區間整理，建議投資人於32元以下分批逢低進場。
雷虎
財政部數據顯示前10月無人機出口金額5475萬美元，較去年成長11.4倍。國防部計劃採購近 5萬架無人機，總金額上看 500億元，指標廠商雷虎表示，將鎖定5款無人機投標。雷虎股價突破短期均線，建議沿著月線偏多操作。
商丞
商丞第三季稅後虧損0.13億，每股虧0.15元，由於淨值低於股本二分之一，遭櫃買中心列為全額交割股。商丞自11月26日至12月9日列入處置股，股價短期均線呈現空頭排列，本週跌幅超過15%，建議保守觀望應對。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
