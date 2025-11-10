散發滿滿正能量！最美主持人蔡尚樺被狂讚

〔記者林南谷／台北報導〕前主播蔡尚樺主持益智節目《全民星攻略》獲好評，受封「最美主持人」，一舉一動都受大批粉絲關注。

蔡尚樺9日在臉書暖心發聲，透露自己長大之後就很少真正討厭人了，總覺得不能從隻字片語或別人口中，去認識一個人，她說：「就算相處過後還是不欣賞，還是會因為了解所以理解。」

全身散發正能量的蔡尚樺最後表示，其實從本來討厭的人身上發掘閃光點，找出他值得喜歡的地方就像尋寶遊戲，「當你放下成見，就會發現這世界更可愛了。」

