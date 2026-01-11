散瞳後驗光 幼兒近視檢出率７% 是傳統裸視檢出率１倍

陽明交大與宜蘭衛生局舉辦學童近視防治，揪早期近視。(陽明交大宜蘭醫院提供)

記者張正量∕宜蘭報導

陽明交大附設醫院公布最新研究指出，「散瞳後驗光」可將幼兒近視檢出率提升至7%，是傳統裸視篩檢3.4%的1倍以上，有效揪出早期無症狀的「隱藏近視」。

陽明交大附設醫院與宜蘭縣政府衛生局於11日在礁溪舉辦「2026宜蘭近視防治研討會」。院長黃志賢表示，陽明交大醫院多年來與縣府合作，讓宜蘭大班幼兒視力篩檢受檢率突破92%，象徵醫療從診間延伸到社區預防，守護孩子在學齡前就獲得最完整的視力保障。

衛生福利部國健署署長沈靜芬指出，國健署已推動「學齡前兒童視力篩檢試辦計畫」，由眼科醫師到幼兒園執行散瞳檢查，提前找出近視前期與遠視儲備不足等族群，今年將擴大至全國逾半縣市參與。

代理縣長林茂盛強調，宜蘭率先推動幼兒大班散瞳屈光檢查已逾11年，成效卓著，縣府將持續投入資源，讓更多孩子保持健康視力。

眼科教授蔡德中指出，團隊深知傳統視力表篩檢（看0.8或1.0）容易產生偵測死角，往往無法察覺早期的「無症狀近視」。

研究實測顯示，若僅依賴傳統裸視篩檢，檢出率僅約3.4%；但導入更精準的「散瞳後驗光」檢測後，診斷檢出率大幅躍升至7.0%，近視檢出率超過1倍。研究更揭露一個驚人數據：在「新檢出近視」的幼童中，有高達52.1%的人裸視視力優於0.8，這意味著傳統篩檢可能漏掉近一半的近視個案。為了降低誤判風險，守護那些「隱藏版」的近視個案，醫院堅持採用更嚴謹、雖然繁瑣但更精確的檢測方式，不讓孩子在無聲無息中錯失黃金治療期。

蔡德中表示，團隊也建立「近視前期介入機制」，將高風險幼兒納入管理，實證可減緩度數惡化31.8%，成效領先全台。

此次研討會並匯集國內眼科專家，共同交流最新近視防治策略，為宜蘭幼兒打造更完善的視力守護網。