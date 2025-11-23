散落的種子 落在同一片善的土壤
歲末祝福是慈濟人的年度盛會，也是不少人新受證的日子，其中張雲龍，前半輩子誤入歧途，經常進出監獄，認識慈濟之後，加入慈濟志工、陳岳良，創立的「菩薩之家」，與其他更生人，一起學習為善付出，也漸漸培養出良好的品性，而這一對夫妻檔，徐畤軒、陳貞諭，更是從小就把品德與善念的種子，深耕在兩個孩子心中，希望能開花結果，他們說，雖然家業、事業、志業，三業並行，但是只要能幫助到別人，他們就甘之如飴。
想要家業、事業、志業，三業並行，不只要有好因願，堅定的"心"念也很重要。
慈濟志工 陳貞諭：「看完經藏演繹之後，我們就把我們自己工作場域，開始放下第一個竹筒，然後再開始邀約，左鄰右舍一起放竹筒。」
慈濟志工 徐畤軒：「覺得這是滿有趣的地方，只要一旦不管在，生活瑣碎的事情，有產生爭執的時候，回到上人的法之後，我們就又回歸到原點，又回到正軌。」
徐畤軒、陳貞諭，夫妻兩人一同受證，不只生活相互扶持，也把助人善念，化作各項慈濟行動，如今、善的種子，也深耕在孩子心中。
慈濟志工 陳貞諭：「我們兩個女兒呢，都是會去參加慈濟的成長班，對 然後所以在學校的時候，也會去跟同學分享靜思語。」
慈濟志工 徐畤軒：「一樣先把自己的基本盤，把它顧好之後，再把慈濟的志業，帶著小孩一起去做，因為我們重視孩子的品德，比課業來的重要。」
培養好的品德，從來都不嫌晚，張雲龍就是最佳證明，過去加入幫派，自誤、誤人，進出監獄10多年，直到認識慈濟，出現轉變。
慈濟志工 張雲龍：「出家師父牽引我，去(找)岳良師兄 春美師姊，認識他們，才認識菩薩的家，後來就是剛好有因緣，他說你要不要進去培訓一下，我說好啊，我沒有第二句話 我說好。」
一句話，讓第二人生，猶如脫胎換骨，現在不只有，木工裝潢的穩定工作，更懂得手心向下。
慈濟志工 張雲龍：「現在要回饋社會了，盡量我們可以幫助別人，我們就幫助別人。」
或許每個人，成為慈濟志工的因緣都不同，但相同的是那顆，助人的心。
更多 大愛新聞 報導：
化小愛為大愛 長照據點老吾老
慈濟足跡深耕非洲 累計139個國家地區
其他人也在看
檳城中央醫院 獲捐接駁車服務病患
馬來西亞的檳城中央醫院，屬於醫學中心等級，占地廣闊，光是從停車場走到專科大樓的診間，相當於繞行操場兩大圈，對患者來說，是體力上不小的負擔。為了減輕病人和家屬的不方便，慈濟捐贈接駁車，服務一般的求診...大愛電視 ・ 1 天前
國際獅子會捐恩主公醫院千萬設備 卓冠廷促成「回饋地方鄉親」
即時中心／徐子為、黃彥翔報導國際獅子會今（22）日上午於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，活動總人次突破千人，回饋鄉里的捐贈總價值更超過千萬。民進黨籍新北市議員卓冠廷致詞時表示，很高興成為此次民間捐贈的推手之一。國際獅子會自今晨起，舉行公益健走與捐贈儀式，新北市長侯友宜、立委蘇巧慧、社會局長李美珍、恩主公醫院院長楊純豪、新北市議員卓冠廷、鶯歌區長曾明華及各級長官、民代等皆陸續與會。多方社福團體亦同步到場，以行動展現對在地醫療與公益服務的支持。徐淑真總監指出，因國際獅子會總會（LCIF）回撥款促成此次大型捐贈活動，盼匯聚獅友力量，推動智慧醫療、視力照護、糖尿病預防及冬季弱勢關懷等多項社會服務計畫，展現獅子會長年深耕社會的實踐力。本次活動由300B2區總監徐淑真率領全體獅友，以年度主題「真心奉獻、創新服務」為主提，以實際行動落實醫療與弱勢關懷。徐淑真總監表示︰「這不僅是一場捐贈，更是一場愛的行動。我們希望透過創新服務模式，讓資源真正走進需要的角落，讓每一份真心都能被看見」。徐淑真總監指出，今年捐贈內容涵蓋醫療、視力照護與弱勢關懷多重面向，其中捐贈三峽恩主公醫院的11台護理站自動備管機，將全面導入住院檢體條碼化流程，提升醫療安全與院內效率。活動同時啟動捐贈給「台灣惡視力協會的」視力設備巡迴車，將深入偏鄉提供視力檢查服務；此外，也由300B2區三多獅子會捐贈弱勢族群羽絨衣。從智慧醫療到偏鄉照護，再到弱勢支持，今年的社會服務以整合方式回應不同族群的實際需求。三峽恩主公醫院院長楊純豪指出，台灣正面臨護理人力不足與醫療需求上升的挑戰，新設備導入後，院內長期推動的全自動化檢驗系統將得以補上最後一塊拼圖。從全面條碼化的檢體流程，到智能化判讀與自動化作業，能大幅降低護理師行政負擔，提升檢驗速度與準確性，使醫療資源更有效運用。他強調，這項捐贈對醫院是一大助力，也代表社會力量對醫療專業的肯定。卓冠廷致詞時表示，很高興成為此次民間捐贈的推手之一。他特別恭喜在地深耕陶瓷文化數十年的徐淑真董事長接任總監，鶯歌鄉親也與有榮焉。他也提到，三鶯地區醫療需求不斷增加，不論是疫情流行、流感高峰或重大事故，恩主公醫院始終扛起第一線責任，今年的備管機捐贈十分關鍵，能使病人照護與院內效率大幅提升。他並感謝獅子會同時關照孩子視力需求與弱勢家庭冬季所需，展現最踏實的社會支持，並祝福活動圓滿成功。國際獅子會捐贈三峽恩主公醫院的11台護理站自動備管機、視力設備巡迴車，民進黨籍新北市議員卓冠廷很高興成為此次民間捐贈的推手之一。（圖／卓冠廷議員辦公室提供）原文出處：快新聞／國際獅子會捐恩主公醫院千萬設備 卓冠廷促成「回饋地方鄉親」 更多民視新聞報導遭爆回鍋參選桃園有贏面 鄭文燦震撼回應「這14字」曝心境該緬懷為國奮戰的國軍！賴清德發文致敬黃百韜 暗諷鄭麗文追思吳石「不該上訴時就別上訴」 高院重批北檢偷傘案濫訴民視影音 ・ 1 天前
11台護理備管機 獅子會捐恩主公醫院
國際獅子會300B2區22日於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，由總監徐淑真、大型社會服務執行長廖信夫等人，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，捐贈給三峽恩主公醫院11台護理站備管機、捐贈給「台灣惡視力協會」視力設備巡迴車，也由300B2區三多獅子會捐贈弱勢族群羽絨自由時報 ・ 1 天前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》道奇、洋基灑幣有回報 山本由伸、寇爾獲評「最超值投手肥約」
美媒Jomboy Media球評奧立夫（Jolly Olive）近日評價大聯盟最高價的幾位投手合約，當今最貴的投手山本由伸簽有12年3.25億美元（新台幣101億）。「山本在日職統治多年，他今年的表現極佳，不過大家著眼的是他季後賽的表現，兩場完投與世界大賽G7救場，這只是他合約的第2年，還有10年的時間，但我會把他放在最頂級評價（值得每一分錢甚至有賺）。」中時新聞網 ・ 11 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 4 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 2 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應
36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。中時新聞網 ・ 2 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 6 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 11 小時前
子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌
搬來整個夜市！韓國女團TWICE睽違10年，昨（22）、今兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，當然也不能錯過在地小吃，子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、鳳梨酥等給姐姐們吃，大獲好評。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 2 小時前
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 9 小時前
民進黨確定派「他」選宜蘭縣長！賴清德大讚：專業、正派、溫暖
即時中心／高睿鴻報導民進黨先前與公民同行，協助推動「全國大罷免」運動，可惜成效不佳，1席都未能罷掉；為了在下次2026年大選站穩腳跟，最近全黨皆已積極展開戰略布局。總統賴清德昨（22）天晚上，更在親自參加「新北市宜蘭同鄉會」時，大力為新北市長候選人蘇巧慧、宜蘭縣長候選人林國漳拉抬人氣；而對於當前知名度較低、但卻不缺專業度的林國漳，賴清德更是大篇幅力薦，盼鄉親能踴躍相挺。民視 ・ 5 小時前