散落的種子 落在同一片善的土壤

歲末祝福是慈濟人的年度盛會，也是不少人新受證的日子，其中張雲龍，前半輩子誤入歧途，經常進出監獄，認識慈濟之後，加入慈濟志工、陳岳良，創立的「菩薩之家」，與其他更生人，一起學習為善付出，也漸漸培養出良好的品性，而這一對夫妻檔，徐畤軒、陳貞諭，更是從小就把品德與善念的種子，深耕在兩個孩子心中，希望能開花結果，他們說，雖然家業、事業、志業，三業並行，但是只要能幫助到別人，他們就甘之如飴。

想要家業、事業、志業，三業並行，不只要有好因願，堅定的"心"念也很重要。

慈濟志工 陳貞諭：「看完經藏演繹之後，我們就把我們自己工作場域，開始放下第一個竹筒，然後再開始邀約，左鄰右舍一起放竹筒。」

慈濟志工 徐畤軒：「覺得這是滿有趣的地方，只要一旦不管在，生活瑣碎的事情，有產生爭執的時候，回到上人的法之後，我們就又回歸到原點，又回到正軌。」

徐畤軒、陳貞諭，夫妻兩人一同受證，不只生活相互扶持，也把助人善念，化作各項慈濟行動，如今、善的種子，也深耕在孩子心中。

慈濟志工 陳貞諭：「我們兩個女兒呢，都是會去參加慈濟的成長班，對 然後所以在學校的時候，也會去跟同學分享靜思語。」

慈濟志工 徐畤軒：「一樣先把自己的基本盤，把它顧好之後，再把慈濟的志業，帶著小孩一起去做，因為我們重視孩子的品德，比課業來的重要。」

培養好的品德，從來都不嫌晚，張雲龍就是最佳證明，過去加入幫派，自誤、誤人，進出監獄10多年，直到認識慈濟，出現轉變。

慈濟志工 張雲龍：「出家師父牽引我，去(找)岳良師兄 春美師姊，認識他們，才認識菩薩的家，後來就是剛好有因緣，他說你要不要進去培訓一下，我說好啊，我沒有第二句話 我說好。」

一句話，讓第二人生，猶如脫胎換骨，現在不只有，木工裝潢的穩定工作，更懂得手心向下。

慈濟志工 張雲龍：「現在要回饋社會了，盡量我們可以幫助別人，我們就幫助別人。」

或許每個人，成為慈濟志工的因緣都不同，但相同的是那顆，助人的心。

