散裝航運指數連9揚 裕民股價盤中大漲4%創逾7個月新高
裕民周三盤中大漲4.05%，報61.6元，早盤一度衝至64.6的高點，改寫7個多月新高。（圖片來源／裕民航運官網）
受到波羅地海散裝航運指數（BDI）多頭行情的激勵，台灣航運股指數周三盤中走高，延續近期多頭行情。
航運股指數今天（11月26日）盤中上揚3.6點或2.07%，報177.32。散裝船運股漲勢突出，新興盤中大漲5.88%，報26.1元，慧洋上漲1.67%，報66.8元。裕民大漲4.05%，報61.6元，早盤一度衝至64.6的高點，改寫7個多月新高。
BDI登上一年半新高
貨櫃股表現也出色，陽明盤中上漲1.56%，報52.1元，萬海上揚3.18%，報81元，長榮上漲0.83%，報182元。
航運股多頭氣勢旺盛，受惠於波羅地海散裝航運股指數（BDI）周二（11月25日）收盤上漲0.61%，突破2300點，報2309，創一年半新高，連9漲累計漲幅高達13.7%。
航運新聞網站《Freightnews.co.za》報導，海事情報諮詢公司德魯理（Drewry）認為BDI的上漲趨勢目前未見放緩跡象。
BDI這波漲勢之強勁，為2024年3月以來首次出現，主要得益於鋁、鈷、石墨、鋰、錳、鎳和矽等散貨金屬商品的強勁需求，這些商品是製造電池和太陽能電池板的必備材料。
散貨金屬商品的需求強勁
據德魯理的散裝貨運研究總監Rahul Sharan和分析師Deepanshi Puggalok預計，2026年1月及以後的持續需求將繼續支撐散裝貨運的運價走強。
儘管小型散裝貨船的運價近期波動較大，但是金屬需求穩健，有助穩定市場，這一趨勢有望持續。
展望未來，預計主要散裝商品，尤其是鐵礦石，將在2026年佔據主導地位，這對海岬型散裝（BCI）貨船船東來說是個好消息。
《海事貿易新聞》網站指出，鐵礦石是主要散貨中最大宗的商品，約佔散貨海運貿易的36%，目前處於上升趨勢。
自7月以來，BCI穩步上漲
德魯理指出，巴西鐵礦石產量增加，提振海岬型散裝貨船的運價，自7月以來，BCI穩步上漲，上周早些時候突破3萬大關。
此外，幾內亞的西芒杜（Simandou ）鐵礦場投產，象徵一個重要的里程碑。該礦場是世界上最大的採礦項目，歷時30年建成。
該礦由中國鋁業、中國宏橋集團、中國寶武集團和西芒杜聯合財團等中國企業控股，營運商包括力拓集團、幾內亞政府和聯合礦業供應公司。
西芒杜礦滿載運轉後，預計將成為世界領先的鐵礦石生產商之一，年產量達1.2億噸。目前，首批高品位鐵礦石已啟程運往中國，預計不久將開始定期出口。
