散裝船、拖船擱淺花蓮化仁海堤 拖輪抵達救援

（中央社記者張祈花蓮縣2日電）巴拿馬籍散裝船「通鴻輪」及花蓮港拖船昨天雙雙擱淺於花蓮化仁沙灘，航港局調派攔油索及吸油棉現場待命。航港局今天表示，大型拖輪已抵達，正在研議可行的安全拖救方式。

中鋼公司巴拿馬籍散裝船「通鴻輪」昨天因主機故障，擱淺於花蓮溪出海口北側化仁沙灘，船內17名船員無傷亡；前往拖帶的拖船則因海象惡劣擱淺，空勤直升機出動將拖船內5人吊掛救出。

交通部航港局東部航務中心今天說明，通鴻輪部分主機動力已恢復，持續監控船位是否位移，前往救援的亞洲打撈公司冠軍拖輪已抵達現場，將研議可行的安全拖救方式，以最快速方式拖救。

另外，擱淺的台港公司13205拖船，航港局也要求台港公司確認人員離船前，確實關閉油櫃閥，並提供個別油櫃殘油數量、位置等。

航港局表示，為避免輪船擱淺導致污染發生，港勤公司等單位今天上午於現場備置攔油索、吸油棉等防污資材。（編輯：黃世雅）1150102