敦促各級政府正視瑞芳便捷交通需求 「捷運瑞芳八線建設策進會」正式成立

新北市瑞芳及鄰近地區觀光業正蓬勃發展，很需要便捷交通配合。另礦業沒落後，瑞芳區通勤民眾到外地工作更需便捷大眾交通工具，2日瑞芳及平溪區各界成立「捷運瑞芳八線建設策進會」，建議政府充實國家交通基礎建設目標，早日建設新北市瑞芳至基隆市八堵間捷運工程，以利觀光產業及通勤民眾交通需求。

策進會成立大會係於2日上午十時假瑞芳區三里市民活動中心舉行，由召集人吳必勳主持，與會人士有立委廖先翔瑞芳服務處主任蕭睿瑋、立委羅明才公關林國珍、瑞芳區里長、平溪區里長聯會長胡兩全，社團領導人、企業負責人等近四十人與會。

雙北捷運建設大眾交通工具深受民眾喜愛，興建中及計劃興建的「三環六線捷運」正如火如荼高速發展中，預計在二０二六至二０三二年間先後完成通車，其中汐東線由南滿至八堵段工程亦在年底於基隆市百福開工，瑞芳地區各界期望捷運建設能由八堵再延伸至瑞芳，使通勤民眾有便捷的大眾交通工具，進而促進瑞芳及毗鄰地區觀光產業順利發展。

策進會召集人吳必勳說，瑞芳及毗鄰地區在礦業沒落後，以優美大自然景觀、歷史文化促進觀光發展，如今黃金山城九份、金瓜石已成為國際知名觀光景點，國外遊客之多是全台各景點之冠，假日遊客如織，人山人海，平日遊客亦絡繹不絕。

吳必勳提到，瑞芳及毗鄰地區因山明水秀、自然景觀優美，觀光業正蓬勃發展中，知名景點除黃金山城外，有猴硐貓村、瑞三煤礦選煤場遺、礦場遊樂區、猴硐淡蘭古道、充滿詩情畫意的舊三貂嶺觀光隧道、八斗子深澳鐵道自行車、觀光海釣的深澳漁港、南雅嶙峋奇石、海岸景觀美侖美奂的鼻頭角環山步道、水湳洞陰陽海、黃金瀑布；雙溪區有雙溪老街三忠廟、不厭亭、荷花園、雙溪淡蘭古道、虎豹潭；貢寮區有東北角風景區、龍洞攀岩場、福隆海水浴場、草嶺古道、海洋牧場，沿海海岸景觀之美，令人漢為觀止。緊鄰瑞芳的基隆市八斗子潮境公園，海岸視野景觀之美聞名遐邇，遊客經常滿山滿谷。

吳必勳表示，觀光是瑞芳及毗鄰地區的主要產業，在疫情之後遊客年年雙位數成長，國內外遊客眾多，來往上述各景點遊客都需由瑞芳轉乘公車、鐵路平溪支線抑或鐵路深澳支線，瑞芳是各景點的效通樞紐，現時台鐵及公車已傾現飽和狀態，觀光發展需要便捷交通配合。

策進會議決議，建議建設新北市瑞芳至基隆市八堵（瑞八線）捷運。策進會強調，便捷交是國家基礎建設，請各級政府早日規劃建設，並請各級民意代表鼎力協助爭取，以利觀光業順利發展及通勤便捷交通需求。