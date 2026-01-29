敦化南路兩公車爭道相撞 撞到車窗震碎嚇壞乘客

〔記者鄭景議／台北報導〕一輛敦化幹線公車與台聯客運巴士，昨日晚間在台北市大安區敦化南路二段發生擦撞，由於兩車體積龐大且並行行進，疑似因未保持安全間隔，導致敦化幹線左側車身與台聯客運右前車頭發生碰撞，車窗與擋風玻璃應聲碎裂。大安分局警方獲報到場，確認兩車駕駛均無酒駕，且兩車乘客均平安無事，結束一場虛驚。

大安分局表示，昨日晚間七時五十二分接獲報案，指稱敦化南路二段九十八號前發生大型車輛交通事故。員警趕抵現場發現，兩輛大客車停在同車道上，車身窗戶及擋風玻璃有輕重不等的損毀，地面散落不少碎玻璃。經初步了解，由五十八歲沈姓男子駕駛的敦化幹線公車，與五十三歲陳姓男子駕駛的台聯客運，當時正沿著敦化南路同向行進，卻在路段中因為距離過近發生擦撞。

事故發生後，台聯客運上仍有三男一女共四名乘客。面對突如其來的撞擊與玻璃碎裂聲，乘客們雖然受到驚嚇，但所幸均未受傷。乘客向警方表示，願意在現場配合事故調查，隨後再搭乘接駁車輛繼續前往桃園龍潭。兩名駕駛在現場配合調查，經警方觀察並無酒容酒味，且兩人均同意不實施酒測，駕籍資料經查驗均正常。

警方現場完成採證與測繪，由於本案僅涉及車輛損毀、無人受傷，依規定以 A3 類交通事故成案。大安分局呼籲，大型車輛在市區道路行進時，因為車體長且視覺死角多，駕駛人應隨時注意周邊車輛動態，並保持安全跟車與橫向間隔，以避免發生碰撞意外，確保行車安全。

