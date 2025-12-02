敦北狗公園正式啟用 張文潔：持續爭取增設更多犬隻活動設施

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】台北市松山區的「敦北狗公園」11月30日正式啟用，市議員張文潔、詹為元、秦慧珠，產發局長陳俊安、動保處長陳英豪、在地精忠里里長賴美旭等人都出席參與，共同見證松山區首座狗活動區的誕生。

台北市議員張文潔爭取的敦北狗活動區11月30日正式啟用。(張文潔辦公室提供)

張文潔指出，松山區雖公園密集、居住舒適，但過去飼主往往需遠赴迎風狗運動公園，交通不便。因此，張文潔在擔任財建委員會第一召集人時期便積極爭取在鄰里之間增設便民狗公園，最終協助通過動保處提案，讓敦北地下大排旁的敦北公園成功增設狗狗專屬活動區，成為「松山區首座狗活動區」。

張文潔表示，松山區人口密集、飼養寵物的比例高，此次設施啟用是對地方生活需求的重要補強。她強調，毛孩對許多飼主來說就像家人一樣，讓牠們擁有安全奔跑、彼此社交的空間非常重要。她特別感謝在地精忠里里長賴美旭擔任強力後盾，讓議員能在議會順利爭取落成。

針對民眾對未來狗公園政策的期待，張文潔表示，將秉持「先求有，再求好」的原則，肯定動保處的努力，未來會繼續爭取在敦北公園狗狗專區內增設更多適合的遊戲設施。她也期盼臺北市各鄰里之間能仿效精忠里，共同打造更多元友善的生活空間。

