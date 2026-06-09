【敦睦支隊載譽歸國】父子攜手衛海疆 欣見從軍成熟蛻變

記者孫建屏／專訪

海軍115年敦睦遠航訓練支隊昨日平安返抵左營軍港，穿著英挺制服的海巡署臺東艦艦長邱名審與妻子，也隨著人潮在碼頭歡迎就讀海軍官校的兒子邱可洋歸國，父子同心衛國的畫面一時成為眾人矚目的焦點。

談起兒子邱可洋就讀軍校的歷程，邱名審滿是欣慰。他回憶，邱可洋雖然是偶然參加中正預校招生說明會，經過深思熟慮後選擇報考，且以「海軍」為第一志願；但因自己在海巡單位服役多年，常帶孩子參加海軍活動，多少也在潛移默化中影響了他。如今，可洋完成了4年官校教育與敦睦遠航訓練，即將畢業，這份努力與成果令身為父親的他深感驕傲。

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邱名審指出，軍校生活讓兒子變得更加成熟、自律，過去缺乏自信的青澀模樣，如今已能條理分明地表達意見，展現出邏輯與自信，並懂得時間管理；同時，也在擔任幹部時培養責任感與換位思考的能力，了解團隊合作與紀律的重要，遇到困難時不再抱怨，而是積極尋求解決方法。

最令父母感動的是，每逢假期，邱可洋第一時間選擇回到教會服事，而非只顧著娛樂，這份心志讓邱名審看見兒子真正的成熟和茁壯。他認為，孩子必須為自己的人生負責，吃虧受挫是幹部必經的磨練，唯有歷經艱難，才能懂得珍惜與感恩；也以《聖經》箴言提醒兒子，「在你一切所行的事上，都要認定祂，祂必指引你的路。」叮嚀可洋要忠於國家、遵守紀律，並以謙卑低調的態度待人處事。

海巡署臺東艦艦長邱名審（左）偕同妻子在左營軍港迎接兒子邱可洋（右）完成敦睦遠航訓練，平安返國。（記者孫建屏攝）