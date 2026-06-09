敦睦支隊載譽歸國 親友迎接享榮耀
記者孫建屏、張雅淳／高雄報導
海軍115年敦睦遠航訓練支隊昨日平安返抵左營軍港，海軍艦隊指揮部特別舉辦獻花儀式，邀官兵親友前往碼頭迎接支隊返國，共同分享任務成果與榮耀時刻；不少官兵見到家人在風雨中守候迎接，難掩激動心情，與家人緊緊相擁，共享完成任務喜悅。
返抵左營軍港 重逢獻花激動落淚
海軍115年敦睦遠航訓練支隊日前展開敦睦遠航任務，透過軍事交流、文化展演及宣慰僑胞等活動，有效深化邦誼、宣揚國威；支隊昨日返港，並在海軍左營軍港舉行獻花儀式，迎接磐石、岳飛及迪化等3艘任務艦返國。
活動中，儘管鋒面影響雨勢不斷，仍澆不熄親友迎接官兵歸來的熱情，許多眷屬更提前抵達碼頭守候，高舉精心製作的歡迎標語與看板；當官兵步下舷梯後，隨即在人群中尋找家人身影，發現親友後紛紛揮手致意，流露對家人的思念之情。
隨後，家屬獻上鮮花表達支持與肯定，久別重逢的家人相互擁抱，激動落淚，更有官兵將久未見面的兒女擁入懷中，臉上洋溢完成任務後的喜悅與自豪，現場氣氛溫馨。
海軍115年敦睦遠航訓練支隊順利返抵左營軍港，久別重逢的官兵與家人相互擁抱問候。（記者張雅淳攝）
久別重逢的官兵與家人相互擁抱問候，激動落淚。（記者張雅淳攝）
久別重逢的官兵與家人相互擁抱問候，激動落淚。（記者張雅淳攝）
久別重逢的官兵與家人相互擁抱問候並合影留念。（記者孫建屏攝）
久別重逢的官兵與家人相互擁抱問候並合影留念。（記者張雅淳攝）
久別重逢的官兵與家人相互擁抱問候並合影留念。（記者孫建屏攝）
久別重逢的官兵與家人相互擁抱問候。（記者張雅淳攝）
久別重逢的官兵與家人相互擁抱問候。（記者孫建屏攝）
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