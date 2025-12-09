敦翻新排屋．現代化與傳統並存

【圖文整理｜編輯部．資料來源｜Architecture for London．攝影｜Lorenzo Zandri and Christian Brailey】

圖片來源｜Architecture for London．攝影｜Lorenzo Zandri and Christian Brailey

在英國倫敦市的郊區，穆斯韋爾山上座落著一所傳統的，愛德華式的排屋，在經過了擴建以及翻新後，成功的從一所傳統的愛德華式排屋，搖身一變成為了一所舒適且有現代化功能，而且低能耗的住宅。而這所房子在經歷過改造後，不但有著現代化的功能性，低能耗的同時也保留了原有的房屋結構，其傳統質樸的美感也得到了充分的體現。

圖片來源｜Architecture for London．攝影｜Lorenzo Zandri and Christian Brailey

老屋翻新 低能耗與功能性兼具

房子主要的改造在於後方擴建的空間，以及對於閣樓的改造，但不得不提的是全屋都增加了隔熱板、三層玻璃窗以及高氣密性的窗戶，在改造後，室內氣溫變得冬暖夏涼，屋主也顯著的降低了對於能源消耗的需求。

作為倫敦建築事務所（Architecture for London）主任，本．里德利（Ben Ridley）的住所，這個項目從一開始的目標就在成為倫敦典型愛德華式排屋，可持續翻新的範例，雖然預算相對有限，但項目卻深入的考慮了包括材料的嵌入能耗，以及實際使用中的能耗，這也讓這所排屋成功的為了，一所成功翻新，而且又低能耗的住宅。

現代化與傳統特色可以和諧共存

該項目的設計特點包括了木質的結構、三層的玻璃窗、連續的氣密窗以及鋪滿整個建築外殼的隔熱板。不得不提的是，雖然房屋鋪滿隔熱，但只有在墻體的側面和後方進行了外部隔熱處理，而前方則是採用了木纖維去進行內部隔熱，這樣的處理不但能讓房子變得更舒適，而且原有的愛德華時代的建築特色也得以保存。

在建材方面，為了避免使用高能耗的鋼結構箱型框架，因此特地在地面層保留了砌體結構，整個建築中也是採用了石材、木材和灰泥礦物塗料等自然材料，而非水泥等產品。而後方擴建部分則是使用了高度隔熱的172mm SIPS（結構絕緣板），所有現有的建築元素都達到了，甚至優於Passivhaus標準的0.15 U值。

四季如一 始終提供理想居住環境

暖通空調（MVHR）系統為室內提供了溫暖的新鮮空氣，即便在低溫的天氣中，也能創造出一個溫暖舒適的居住環境。該系統除了能製暖之外，還可以對進氣進行過濾，有效的去除花粉、柴油顆粒和氮氧化物等物質，營造出一個健康又舒適，相當宜居的室內環境。

