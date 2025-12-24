敬佩余媽媽的精神！ 趙少康贊同「無期徒刑三級制」：最重終身監禁、不得假釋

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

北捷台北車站、中山站19日發生隨機攻擊事件，而第一時間挺身制止嫌犯的余家昶，遭對方刺死，令外界相當不捨。對此，前中廣董事長趙少康今(24)日就表示，余媽媽的精神令人敬佩，不但沒有仇恨、咒罵，也沒把責任推到加害者身上，反而還關心對方父母，感嘆民進黨執政後，台灣已經進入實質廢死，所以他非常贊同，把刑法無期徒刑三級制，最重改為終身監禁、不得假釋，「既然民進黨不願執行死刑，至少應該給人民一個最低限度的安全保障。」

趙少康表示，上週五北捷、中山商圈發生令人痛心的砍人事件，造成英勇救人的余家昶先生及兩位民眾不幸身亡。失去兒子，對任何父母而言都是一輩子無法承受的痛，然而，最讓他敬佩的是余先生的母親，不但沒有仇恨、沒有咒罵，也沒有把責任推到加害者身上，反而還關心對方父母、替對方著想，這樣的胸襟與高度，令人敬佩，也令人鼻酸。他相信正是余媽媽這份精神，才能教育出像余家昶先生這樣正義、不顧一切、奮力對抗嫌犯的人。在此，向余家昶先生及余媽媽致上最深的敬意。

趙少康指出，每當重大犯罪發生，總有人說家庭教育出問題，但他必須說公道話，不是所有悲劇都能簡化成父母的問題。教育問題、社會問題，甚至司法制度的缺失，都可能是因素之一，而民進黨執政後，台灣已經進入實質廢死，加上「廢死聯盟」總是在發生重大社會事件時，主張廢除死刑，忽略受害者家庭的痛苦，也無視社會反廢死的聲音。

趙少康認為，雖然刑法定有無期徒刑，但並不是真的無期，只要關25年就能假釋出獄。「我們真的能保證，這些人假釋出來就會悔改嗎？還是只是把風險，再次丟回社會？」所以他非常贊同，應該把刑法無期徒刑三級制，最重改為終身監禁、不得假釋，「既然民進黨不願執行死刑，至少應該給人民一個最低限度的安全保障，這不是報復，而是為了保護守法、善良的大多數人。今天是平安夜，最近社會事件頻傳，讓人很難真正心安。我衷心希望，台灣能找回最基本的安全感，大家都能真正平安」。

