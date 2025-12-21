敬天愛地不迷信 心開意解覺有情

30多年前，南部這位志工、洪蓮香，會四處求神問卜，因為丈夫嗜賭成癡，現在他徹底轉迷為悟，參悟的悟，中間的轉折是什麼，趕緊來了解。

每天一早，70歲洪蓮香就會來到橋頭環保站報到，投入環保回收整整30多年慈濟志工 洪蓮香：「來到慈濟 我最先起步的， 就是募款跟做環保，上人說的 救天救地，敬天愛地聚福緣。」

慈濟志工 高麗珠：「她的精神值得我們去學習，早期就在眷村推動環保，而且她一直堅持到現在。」

年輕時先生愛賭博，洪蓮香為此四處求神問卜，直到聽到上人錄音帶，她不再執著、一頭栽進慈濟行善慈濟志工 洪蓮香：「上人他一句話說，要求佛拜佛不如自己起來做佛，人人都有佛性 人人都能成佛，公修公得 婆修婆得。」

慈濟志工 陳燄鴻：「洪師姊是一個非常熱心 非常精進，口才也非常好，(會眾)不管什麼疑難(雜症)，師姊 你去 ，她都有辦法解決。」

從黑髮做到白髮，洪蓮香一路走來見苦知福，慈濟道路讓她少了對生活的怨懟，取而代之的是精彩的奉獻人生。

