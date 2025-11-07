敬好生活節 8-16日於中興文創園區盛大展開

宜蘭縣政府將於八日起至十六日在宜蘭中興文創園區舉辦「二０二五敬好生活節」，「群像風景」展區，呈現人、情感與產業交織的宜蘭風景。（宜蘭縣文化局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣政府自一０八年推動城市品牌「JINHO宜蘭敬好生活」，與文創業者攜手打造兼具生活風格與文化底蘊的平臺。今年逢品牌成立邁向第七年，為展現品牌內涵的多元風貌，自十一月八日起至十六日在宜蘭中興文創園區舉辦「二０二五敬好生活節」，囊括敬好品牌展、文化聚落走讀、主題講座及週末限定市集與體驗等內容，期能通盤呈現在地文化創意發展的故事與文化脈絡。

「敬好品牌展」，從品牌起源與核心價值爬梳、群像產業的交織呈現，歸結於以宜蘭母親之河「蘭陽溪」為策展理念，匯集歷屆文創品牌故事與商品，象徵著宜蘭豐沃土地孕育與滋養出的無限創意，並以「利澤國際偶戲藝術村」、「小鎮職人─藝驛頭城文化基地」、「白米木屐村」、「來宜蘭迺菜市場」、「大二結社區（二結穀倉稻農文化館）」等五處宜蘭首屆文化基地的集結，疊加展現文化多樣性及主體性。經由特展的回顧與展望，完整呈現品牌、故事與風土的交會，讓觀者瞭解屬於宜蘭文創的「敬好」精神。

此外，「宜蘭敬好生活提案」系列講座將於八日、十五日在展區舉行，特別邀請頭城「金魚厝邊」創辦人彭仁鴻、全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡及雙融藝公司總經理林秀芬，分別探討「青年返鄉：地方文創的永續動能」、「未來想像：從展演到文化永續」等議題，歡迎有興趣的民眾共同參與交流，為宜蘭文創產業發展創造無限想像空間。