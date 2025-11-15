敬山也淨山 台東海端崁頂狩獵協會自主維護獵場環境 實踐山林永續

「敬山」也「淨山」，展現部落族人傳承山林智識，及維護山林生態的積極態度。（林業保育署台東分署提供）

記者鄭錦晴／台東報導

林業保育署台東分署輔導參與狩獵自主管理示範計畫的「台東縣崁頂村傳統狩獵文化永續發展協會」，十五日舉辦「走『淨山』裡」－紅石林道自主淨山活動。部落族人扶老攜幼，在狩獵祭後走入獵場，透過「進山、敬山、淨山」的具體行動，展現部落族人傳承山林智識及維護山林生態的積極態度。

該協會理事長邱玉山表示，活動特別安排在狩獵祭後舉行，並邀請族人攜同平日較少上山的親友參與，期望能讓家人們親自前往認識獵場環境，理解在取用山林資源的同時，也必須承擔維護山林的責任，確保自然資源永續的利用。

該協會參與狩獵自主管理計畫已邁入第四年，協會成員均已完成為期三年的專業課程，包括自動相機架設、野生動物監測、槍枝安全使用及文化傳承等訓練，建立扎實的知識與技能基礎，今年四月也在部落耆老認證及見證下核發出三十四張獵人證。

分署長吳昌祐說，從先前在部落取得共識下，在紅石林道禁獵飛鼠及主動設置飛鼠巢箱，到此次前往協會獵場區域籌辦淨山活動，充分展現部落對山林資源保育的責任與積極態度。

台東分署期盼更多部落能夠陸續加入，攜手守護珍貴的山林資源與傳統狩獵文化，逐步推動兼顧友善生態及安全永續的自主管理機制。