（圖／本報系資料照）

近期牽動台灣政治發展最深的一件事，莫過於柯文哲與柯建銘喝和解咖啡。背後動機眾說紛紜，卻都指向一個事實，柯文哲依然是那位不藍不綠、可藍可綠、忽藍忽綠的玩家，想跟他做生意，得先具備不靠他也能獨活的本錢；若做不到這點，對他最好是「敬鬼神而遠之」。

柯文哲反咬盟友紀錄輝煌。當年他在民進黨禮讓下當選北市長，後來反目，2018年北門會當面給蔡英文總統排頭，這應可算是蔡英文總統任內，除了被賴清德突襲之外，最難忘的尷尬場面；爾後，柯文哲與國民黨搭上線，簽訂協議合攻總統大位，最後卻在電視直播下撕破臉，這應該也是侯友宜從政生涯的最尷尬時刻。

廣告 廣告

從蔡到侯，藍綠精明之人都躲不過柯文哲給的悶棍，差別在於，蔡英文當時掌握執政權，本錢還夠谷底翻身；而侯友宜顯然缺乏這樣的底氣，致使2024未戰先敗。

今天柯文哲找柯建銘談合作，目的不脫三個：一是昭告藍綠黨團，你得把民眾黨當成必須談的對象；二是對內宣告，關鍵時刻還是得靠他打通關，重新掌握黨內話語權；三是暗示藍綠，他隨時都能倒向對方。只要柯文哲能持續遊走雙邊、保持模糊，讓藍綠都相信他可能合作、也可能翻桌，在政治上就有絕對議價權。

談利害不談風骨，是柯文哲的生存之道。因此，面對以此維生的白營精神領袖，藍綠該如何與他交往？首要之務，就是蹲好馬步練好基本功，有了靠自己也能活的本事，再來想結盟的事。若想抄捷徑，難保哪天國民黨若真讓出新北市，卻眼睜睜看著柯文哲與賴清德共舞，到時也只能欲哭無淚。