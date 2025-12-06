敬業完成「無人演唱會」又被造謠 濱崎步嘆：遺憾始終揮不去

上海演唱會遭中國以「不可抗力因素」取消後數日，濱崎步感嘆遺憾始終揮不去。（翻攝自浜崎あゆみ ayumi hamasaki臉書）

日本天后濱崎步原定11月29日在上海開唱，開唱前夕卻被中國以「不可抗力因素」粗暴取消，她仍敬業登台完成「空場獨唱」並全程錄影彌補歌迷，事後依然遭被人造謠只是彩排畫面，令歌迷相當不捨。事隔數日，濱崎步今（6日）再度發聲，感嘆遺憾始終揮不去。

先前有位自稱攝影的工作人員，發文指控濱崎步在沒有觀眾下錄製演唱會，是虛假內容，但消息很快被濱崎步的美容師打臉，強調即使場館內沒有觀眾，濱崎步仍站上舞台毫不保留完成演出，而最不甘心的就是她本人。

上海演唱會遭中國以「不可抗力因素」取消後，濱崎步仍敬業登台，面對1.4萬席空位完成演出。（翻攝自浜崎あゆみ ayumi hamasaki臉書）

平成歌姬濱崎步今日透過IG限動吐露心聲，用日文寫道「昨晚的月亮也很美！遺憾始終揮不去，但至少我會誠實面對自己和他人的方式，來結束今年最後一個月。」字裡行間透露出她的無奈。

上海演唱會遭中國以「不可抗力因素」取消後數日，濱崎步感嘆遺憾始終揮不去。（翻攝自IG@ayumi hamasaki）

